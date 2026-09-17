Florentino Pérez viaja a Ceuta tras el polémico boicot de Mbappé y Vinícius al negarse a usar camisetas en apoyo

El Real Madrid se encuentra atravesando una polémica que ha dividido a parte del propio madridismo luego de que Kylian Mbappé, Vinícius Junior e Ibrahima Konaté se negaran a utilizar camisetas en apoyo a Ceuta en medio de la crisis migratoria. La determinación fue decidida por LaLiga y todos los clubes saltaron al campo con un mensaje: “Todos somos caballas”.

En la victoria sobre el Elche de Lucas Cepeda, los franceses y el brasileño se pusieron la camiseta en el túnel, justo antes de ingresar al campo. Sin embargo, decidieron no bajarla por completo, dejándola en su pecho, lo que impidió mostrar el mensaje aludido. Tras saludar al equipo rival, rápidamente se la sacaron. La determinación generó controversia en territorio hispano.

Ante la polémica, Florentino Pérez optó por viajar este viernes a Ceuta. El presidente del Real Madrid viajará junto a Emilio Butragueño y Pirri, presidente de honor y ceutí de nacimiento, en una visita de carácter institucional. Ahí se reunirán con Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, con el objetivo de reafirmar su apoyo por la crisis migratoria.

👉 Vinicius, Mbappé y Konaté no enseñan el mensaje de ánimo a Ceuta.



👉 Ambos futbolistas se colocaron mal la camiseta sin que se vea el 'Todos somos Caballas'. pic.twitter.com/XkrhUDS8XQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026

El descargo de Mbappé

El viaje ocurre apenas tres días de la polémica protagonizada por los futbolistas merengues que abrió un debate en el país. El Real Madrid respaldó la iniciativa, pero también defendió la libertad individual de sus futbolistas.

El propio Mbappé explicó su decisión: “Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano. Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”, indicó.

“No fue fácil, fue difícil porque la gente puede pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta. Pero absolutamente, no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo al cien por cien con mi pensamiento a ellos. Pero quería tener un pensamiento para toda la gente que sufre porque al final soy humano y no quiero poner prioridad al sufrimiento. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Quiero dar un mensaje de positividad y de paz y espero que se solucione rápido”, sentenció.