SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Florentino Pérez viaja a Ceuta tras el polémico boicot de Mbappé y Vinícius al negarse a usar camisetas en apoyo

    El presidente del Real Madrid realizará una visita institucional a la Ciudad Autónoma para reafirmar su respaldo en medio de la crisis migratoria, luego de que tres de sus futbolistas optaran por no utilizar una indumentaria con un mensaje en apoyo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Vinícius Junior y Kylian Mbappé taparon el mensaje de la camiseta en apoto a Ceuta por la crisis migratoria.

    El Real Madrid se encuentra atravesando una polémica que ha dividido a parte del propio madridismo luego de que Kylian Mbappé, Vinícius Junior e Ibrahima Konaté se negaran a utilizar camisetas en apoyo a Ceuta en medio de la crisis migratoria. La determinación fue decidida por LaLiga y todos los clubes saltaron al campo con un mensaje: “Todos somos caballas”.

    En la victoria sobre el Elche de Lucas Cepeda, los franceses y el brasileño se pusieron la camiseta en el túnel, justo antes de ingresar al campo. Sin embargo, decidieron no bajarla por completo, dejándola en su pecho, lo que impidió mostrar el mensaje aludido. Tras saludar al equipo rival, rápidamente se la sacaron. La determinación generó controversia en territorio hispano.

    Ante la polémica, Florentino Pérez optó por viajar este viernes a Ceuta. El presidente del Real Madrid viajará junto a Emilio Butragueño y Pirri, presidente de honor y ceutí de nacimiento, en una visita de carácter institucional. Ahí se reunirán con Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, con el objetivo de reafirmar su apoyo por la crisis migratoria.

    El descargo de Mbappé

    El viaje ocurre apenas tres días de la polémica protagonizada por los futbolistas merengues que abrió un debate en el país. El Real Madrid respaldó la iniciativa, pero también defendió la libertad individual de sus futbolistas.

    El propio Mbappé explicó su decisión: “Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano. Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”, indicó.

    “No fue fácil, fue difícil porque la gente puede pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta. Pero absolutamente, no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo al cien por cien con mi pensamiento a ellos. Pero quería tener un pensamiento para toda la gente que sufre porque al final soy humano y no quiero poner prioridad al sufrimiento. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Quiero dar un mensaje de positividad y de paz y espero que se solucione rápido”, sentenció.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalReal MadridCeutaKylian MbappéVinícius JuniorViníciusIbrahima KonatéCrisis migratoria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones

    Trump anuncia acuerdo para asumir control permanente de la seguridad de Groenlandia y ampliar presencia militar de EE.UU.

    El debut de Kast en un tedeum sin controversias

    Menor de edad de 14 años fallece en San Bernardo tras chocar a bordo de una motocicleta

    Fiestas Patrias disparan la generación de residuos y activan nuevas estrategias en su gestión

    Wall Street cierra con resultados mixtos y petróleo se mantuvo en torno a los US$103 el barril

    Lo más leído

    1.
    La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

    La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

    2.
    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    3.
    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    4.
    Kylian Mbappé rompe con Nike y firma por la marca de Roger Federer y Thierry Henry

    Kylian Mbappé rompe con Nike y firma por la marca de Roger Federer y Thierry Henry

    5.
    La Primera B se pone al día: los duelos pendientes que quedan por disputarse en septiembre

    La Primera B se pone al día: los duelos pendientes que quedan por disputarse en septiembre

    6.
    La joven promesa del tenis chileno con la que Nicolás Massú sorprendió para enfrentar a España por la Copa Davis

    La joven promesa del tenis chileno con la que Nicolás Massú sorprendió para enfrentar a España por la Copa Davis

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    El debut de Kast en un tedeum sin controversias
    Chile

    El debut de Kast en un tedeum sin controversias

    Menor de edad de 14 años fallece en San Bernardo tras chocar a bordo de una motocicleta

    Detienen al presunto autor de homicidio a un joven cerca de las ramadas de Limache

    Fiestas Patrias disparan la generación de residuos y activan nuevas estrategias en su gestión
    Negocios

    Fiestas Patrias disparan la generación de residuos y activan nuevas estrategias en su gestión

    Wall Street cierra con resultados mixtos y petróleo se mantuvo en torno a los US$103 el barril

    Hacienda destaca que Fitch haya resaltado la agenda de reformas en nota crediticia del país

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Nuevo récord para Harry Kane: Bayern Munich propina histórica goleada a Unión Berlín y alcanza la cima de la Bundesliga
    El Deportivo

    Nuevo récord para Harry Kane: Bayern Munich propina histórica goleada a Unión Berlín y alcanza la cima de la Bundesliga

    Con 10 casi todo el juego: Lucas Cepeda por fin es titular y el Elche consigue su primera victoria en LaLiga

    Figura de Bayern Múnich y de la selección de Canadá se borra del partido ante Chile por estar en su luna de miel

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones
    Mundo

    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones

    Trump anuncia acuerdo para asumir control permanente de la seguridad de Groenlandia y ampliar presencia militar de EE.UU.

    Trump anuncia prohibición de ingreso a la Casa Blanca para tres medios de comunicación

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero