Más de 250 funcionarios reforzarán la seguridad de fonda en el Estadio Nacional durante Fiestas Patrias

Más de 250 personas estarán desplegadas diariamente para reforzar la seguridad de la fonda del Estadio Nacional, en Ñuñoa, recinto que espera recibir a más de 30.000 asistentes por jornada durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

El operativo contempla cerca de 130 carabineros, alrededor de 60 inspectores municipales y 80 guardias privados , además de la coordinación con Senda y otros organismos.

“Cualquiera que venga a esta fonda puede venir tranquilo, puede pasarlo bien. Puede venir la mamá, el abuelito, quien quiera y va a estar cuidado y protegido por Carabineros de Chile”, señaló el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien destacó que el objetivo es que el evento tenga un carácter familiar y se desarrolle bajo un protocolo de seguridad reforzado.

En paralelo, durante la jornada se inauguró la 74ª Comisaría de Carabineros en el Estadio Nacional, unidad temporal que prestará apoyo durante las actividades de Fiestas Patrias. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, destacó que el despliegue se enmarca en un trabajo coordinado entre Carabineros, funcionarios municipales, PDI y Defensa Civil.

“Estamos en la inauguración de la 74ª Comisaría de Carabineros en el Estadio Nacional como apoyo fundamental a un esfuerzo de encuentro familiar y también de celebración de las Fiestas Patrias”, sostuvo el delegado, quien agregó que en la Región Metropolitana ya se han aprobado más de 45 espectáculos masivos , además de cientos de actividades que serán monitoreadas y apoyadas por Carabineros.

Desde la policía uniformada, en tanto, señalaron que el despliegue en el Estadio Nacional forma parte de un operativo nacional que contempla más de diez unidades o destacamentos temporales.

“La idea es poder reforzar los servicios a nivel nacional de todas las actividades que llevan a las Fiestas Patrias”, explicó el general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, detallando que también habrá personal territorial, de las escuelas de formación y especialidades, además de servicios montados y equipos caninos.

La fonda, además del dispositivo de seguridad, busca posicionarse como un espacio de carácter familiar, con una programación que contempla artistas como Lucho Jara, Jere Klein, Los Vásquez y Tropicumbia, además de un tributo a Zalo Reyes, presentaciones de El Flaco y Melón y Melame, circo y juegos infantiles.