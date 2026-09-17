SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Más de 250 funcionarios reforzarán la seguridad de fonda en el Estadio Nacional durante Fiestas Patrias

    El operativo contempla cerca de 130 carabineros, alrededor de 60 inspectores municipales y 80 guardias privados, además de la coordinación con Senda y otros organismos.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Más de 250 personas estarán desplegadas diariamente para reforzar la seguridad de la fonda del Estadio Nacional, en Ñuñoa, recinto que espera recibir a más de 30.000 asistentes por jornada durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

    El operativo contempla cerca de 130 carabineros, alrededor de 60 inspectores municipales y 80 guardias privados, además de la coordinación con Senda y otros organismos.

    “Cualquiera que venga a esta fonda puede venir tranquilo, puede pasarlo bien. Puede venir la mamá, el abuelito, quien quiera y va a estar cuidado y protegido por Carabineros de Chile”, señaló el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien destacó que el objetivo es que el evento tenga un carácter familiar y se desarrolle bajo un protocolo de seguridad reforzado.

    En paralelo, durante la jornada se inauguró la 74ª Comisaría de Carabineros en el Estadio Nacional, unidad temporal que prestará apoyo durante las actividades de Fiestas Patrias. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, destacó que el despliegue se enmarca en un trabajo coordinado entre Carabineros, funcionarios municipales, PDI y Defensa Civil.

    “Estamos en la inauguración de la 74ª Comisaría de Carabineros en el Estadio Nacional como apoyo fundamental a un esfuerzo de encuentro familiar y también de celebración de las Fiestas Patrias”, sostuvo el delegado, quien agregó que en la Región Metropolitana ya se han aprobado más de 45 espectáculos masivos, además de cientos de actividades que serán monitoreadas y apoyadas por Carabineros.

    Desde la policía uniformada, en tanto, señalaron que el despliegue en el Estadio Nacional forma parte de un operativo nacional que contempla más de diez unidades o destacamentos temporales.

    “La idea es poder reforzar los servicios a nivel nacional de todas las actividades que llevan a las Fiestas Patrias”, explicó el general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, detallando que también habrá personal territorial, de las escuelas de formación y especialidades, además de servicios montados y equipos caninos.

    La fonda, además del dispositivo de seguridad, busca posicionarse como un espacio de carácter familiar, con una programación que contempla artistas como Lucho Jara, Jere Klein, Los Vásquez y Tropicumbia, además de un tributo a Zalo Reyes, presentaciones de El Flaco y Melón y Melame, circo y juegos infantiles.

    El recinto también contará con juegos inflables, una sala de la calma y una sala de lactancia. “Hay una sala de la calma y una sala de lactancia que piensa también que papás con niños con condiciones especiales puedan venir”, destacó el alcalde, quien planteó que el principal objetivo es que las familias puedan asistir y disfrutar de las celebraciones con tranquilidad.

    Más sobre:CarabinerosÑuñoaEstadio NacionalFiestas Patrias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones

    Trump anuncia acuerdo para asumir el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia

    El debut de Kast en un tedeum sin controversias

    Menor de edad de 14 años fallece en San Bernardo tras chocar a bordo de una motocicleta

    Fiestas Patrias disparan la generación de residuos y activan nuevas estrategias en su gestión

    Wall Street cierra con resultados mixtos y petróleo se mantuvo en torno a los US$103 el barril

    Lo más leído

    1.
    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    2.
    Bachelet sufre fuerte revés en nuevo sondeo por la ONU: obtiene un voto de apoyo y 11 en contra

    Bachelet sufre fuerte revés en nuevo sondeo por la ONU: obtiene un voto de apoyo y 11 en contra

    3.
    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    4.
    Sismo sacude parte de la zona central: movimiento telúrico afectó a la Región Metropolitana

    Sismo sacude parte de la zona central: movimiento telúrico afectó a la Región Metropolitana

    5.
    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    6.
    Menor de edad de 14 años fallece en San Bernardo tras chocar a bordo de una motocicleta

    Menor de edad de 14 años fallece en San Bernardo tras chocar a bordo de una motocicleta

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    El debut de Kast en un tedeum sin controversias
    Chile

    El debut de Kast en un tedeum sin controversias

    Menor de edad de 14 años fallece en San Bernardo tras chocar a bordo de una motocicleta

    Detienen al presunto autor de homicidio a un joven cerca de las ramadas de Limache

    Fiestas Patrias disparan la generación de residuos y activan nuevas estrategias en su gestión
    Negocios

    Fiestas Patrias disparan la generación de residuos y activan nuevas estrategias en su gestión

    Wall Street cierra con resultados mixtos y petróleo se mantuvo en torno a los US$103 el barril

    Hacienda destaca que Fitch haya resaltado la agenda de reformas en nota crediticia del país

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Nuevo récord para Harry Kane: Bayern Munich propina histórica goleada a Unión Berlín y alcanza la cima de la Bundesliga
    El Deportivo

    Nuevo récord para Harry Kane: Bayern Munich propina histórica goleada a Unión Berlín y alcanza la cima de la Bundesliga

    Con 10 casi todo el juego: Lucas Cepeda por fin es titular y el Elche consigue su primera victoria en LaLiga

    Figura de Bayern Múnich y de la selección de Canadá se borra del partido ante Chile por estar en su luna de miel

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones
    Mundo

    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones

    Trump anuncia acuerdo para asumir el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia

    Trump anuncia prohibición de ingreso a la Casa Blanca para tres medios de comunicación

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero