Gobierno renueva plazo de directora subrogante del INE, pero aun no se abre concurso por ADP para el cargo titular

El 31 de julio terminó el período de tres años de Ricardo Vicuña al mando del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El gobierno no quiso renovarle el período por otros tres años.

Desde ese día, mientras se desarrolle el proceso de selección de acuerdo con las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, asumió en carácter de subrogante, Daniela Moraga, quien se desempeña como subdirectora de Operaciones en la institución.

Este es la segunda oportunidad en que Moraga ejerce como subrogante, ya que cuando el gobierno de Gabriel Boric le solicitó la renuncia por anticipado a la entonces directora Sandra Quijada, también lo hizo.

Desde octubre del 2020 es subdirectora de Operaciones, cargo al que llegó vía concurso por Alta Dirección Pública. En octubre del 2023 fue renovado por otros tres años, plazo que culminaba este octubre del 2026. Por ello, el gobierno y en particular el Ministerio de Economía tuvo que decidir si le renovaba por un nuevo período de tres años, el último que permite la ley, o bien decide que no continúe. Y la decisión fue renovarle por otros tres años.

De esta manera, Moraga seguirá al frente de la institución estadística mientras se desarrollo el proceso de nombramiento del director definitivo que debe nombrarse por el Sistema de Alta Dirección Pública.

Con esto el Gobierno tiene más margen de tiempo para nombrar al director definitivo. Esto considerando que por orden de subrogación legal, le correspondería al subdirector técnico Leonardo González, cargo que asumió el noviembre del 2020 por Alta Dirección Pública. El problema es que su período termina en noviembre del 2026, por lo que el gobierno también deberá decidir si le renueva el cargo por otros tres años o no.

Si bien la expectativa era que, durante los primeros días de agosto, ya se hubiera iniciado formalmente el concurso público vía lo cierto eso todavía no se concretaba. Este proceso puede extenderse entre tres a cinco meses.