Tras “graves falencias” y salida del seremi de Vivienda: Poduje ratifica construcción de casas comprometidas en convenio con Gore de Antofagasta

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ratificó que el convenio “Más viviendas, mejor región, Antofagasta 2023-2028″, que se firmó junto al Gobierno Regional de Antofagasta y que contempla la construcción de 8.733 viviendas, se ejecutará en su totalidad luego que el Serviu anunciara la reducción de soluciones habitacionales comprometidas.

Luego de reunirse en Antofagasta con el gobernador Ricardo Díaz, el secretario de Estado explicó que al interior del Serviu regional se tomó una decisión “inconsulta, equivocada y, además, irregular”, por la cual se establecieron responsabilidades políticas. Asimismo, aseveró que dicha medida fue reversada, manteniendo el compromiso inicial de viviendas asumidas, a la par que se iniciarán sumarios administrativos.

“Quiero lamentar y pedir excusas a nombre del Ministerio de Vivienda por este error que ya tuvo responsabilidades y que va a seguir teniendo porque vamos a iniciar sumario. ¿Qué fue lo que ocurrió? El convenio firmado entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda establecía que el Gore iba a financiar un 20% del monto de las viviendas. Y por una razón, que va a determinar el sumario, en algunos casos como Alto La Chimba ese 20% se multiplicó por tres, lo que implicó que se sacó más plata del Gore y menos plata del Minvu”, afirmó Poduje.

En ese marco, el titular del Minvu afirmó que “vamos a reversar esas medidas, esos contratos, vamos a hablar con las empresas y decirles que eso no puede ocurrir, y vamos a mantener el 20%. Y si mantenemos el 20%, se hacen las 8.700 viviendas, de las cuales ya hay unas que están en construcción y otras que van a partir en Mejillones”.

Poduje buscó transmitir “tranquilidad a todos los habitantes de la región, de que se van a respetar los acuerdos”. Asimismo, lamentó que “personas muy particulares, específicas de los servicios regionales, del Serviu particularmente, tomaron esta decisión inconsulta, equivocada y que, además, es irregular. En consecuencia, el Minvu va a honrar su palabra, va a poner el 80%, y eso permite hacer las viviendas comprometidas”.

Hace un par de días, Poduje acusó “graves falencias” en la concreción del convenio, lo que gatilló la salida del seremi de Vivienda de la región, Jorge Olivares.

Olivares presentó el lunes 14 la renuncia voluntaria a su cargo, convirtiéndose así en la autoridad número 36 de esta administración que ha dejado su puesto. La subrogancia comenzó a ser ejercida por Marietta Méndez, actual jefa del Departamento de Desarrollo Urbano.

En tanto, Poduje confirmó la ejecución de los planes de recuperación integral del conjunto habitacional Alto Covadonga y de reconstrucción para las familias damnificadas por el sistema frontal ocurrido en agosto de este año, ambos en beneficio de la comuna de Tocopilla.

“Ayer les informé a las familias de Alto Covadonga que se mantiene. El hecho de que haya un cambio de seremi no altera en nada el cronograma que se definió”, dijo.

Luego añadió que “estamos viendo con el gobernador es un plan acelerado de reconstrucción, donde tenemos un catastro de 2.200 viviendas afectadas, con distinto nivel de daño, de las cuales aproximadamente 200 están irrecuperables en zonas de riesgo. Son recursos que tenemos que ver, y ahí existiría la posibilidad de hacer un convenio específico para abordar la reconstrucción de Tocopilla”.