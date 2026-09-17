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    Política

    ¿Antes o después del Presupuesto? La soterrada discusión que se abrió en el oficialismo por los indultos presidenciales

    Algunos dirigentes de Chile Vamos y el Partido Republicano creen que es mejor que un eventual anuncio en la materia se postergue hasta noviembre para no enredar la tramitación del proyecto. El tema se ha transformado en un dilema para el Presidente, ya que existe temor que pueda repercutir en su base de apoyo más dura.

    Por 
    Pedro Rosas
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    msm

    La frase se ha repetido como mantra: los indultos presidenciales se revisarán caso a caso y no serán generalizados. Esa es la respuesta que han entregado diferentes autoridades de gobierno en las últimas semanas. Desde el Presidente José Antonio Kast a sus ministros, la línea ha sido una sola en la materia.

    La facultad de entregar ese beneficio a uniformados condenados por hechos ocurridos en el estallido social, o a condenados por violaciones a derechos humanos durante la dictadura, cada vez agarra más fuerza en sectores de la derecha.

    En los partidos -particularmente los republicanos y libertarios-, incrementaron la presión para que el Mandatario entregue señales en esa línea en el corto plazo, incluso durante lo que queda de septiembre.

    Lo cierto es que entre algunos dirigentes del sector de poco se ha instalado una nueva discusión: la posibilidad de que el anuncio de la entrega del benficio presidencial se concrete una vez terminada la tramitación de la Ley de Presupuesto, que ingresará ahora en septiembre al Congreso y debe despacharse a más tardar el 30 de noviembre.

    La propuesta, defendida por algunos dirigentes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) e incluso republicanos, busca evitar que el hito signifique un nuevo flanco con la oposición para aprobar la iniciativa, en un contexto en que buscan que sea despachada con apoyo transversal. Esto, debido al escenario que enfrenta el gobierno no es favorable: malas cifras económicas y de evaluación ciudadana, según distintos sondeos de opinión.

    Por lo mismo, reconocen autoridades de Palacio, han ido adecuando su relato a que sea más convocante.

    Esa posibilidad se ha conversado informalmente entre algunos personeros de gobierno. Según quienes han conversado con el Presidente Kast del tema, transmiten que una de sus principales preocupaciones sobre la materia es evitar un nuevo flanco y que, por lo mismo, el momento en que se haga es importante.

    En el oficialismo dentro de los factores que miran atentos es cómo podría incidir el tema en el ambiente al interior del Congreso. Además, analizan los sondeos de opinión que muestran una baja en la aprobación presidencial, la que se mantiene entre los 30 y 35 puntos, lo que se interpreta sería la base de apoyo más fiel de Kast.

    En ese contexto, en medio de la presión de republicanos y libertarios, la inquietud de algunos personeros de La Moneda es que seguir dilatando el anuncio por indultos signfique perder parte de sus adherentes de los sectores de derecha. Ese diagnóstico, en todo caso, otras autoridades lo miran con más cautela. Plantean que ese apoyo no es tan fácil de desgranarse.

    La idea de esperar hasta fines de noviembre tampoco convence a todos en el oficialismo, donde advierten que este tipo de decisiones no se pueden tomar solo en base a cálculos políticos. Además, algunas autoridades de Palacio sostienen que el Presupuesto va por una carril distinto a los indultos. Y que, en ciertos casos, si se justifican bien, no deberían tener un impacto en la discusión legislativa.

    “Los indultos se tienen que ver caso a caso, eso el gobierno ya lo ha dicho. El Presidente será quien defina los tiempos, si es antes, durante o después de la tramitación de la ley de presupuesto de la nación, no debiese ser un problema. Yo espero hidalguía de todos los parlamentarios para no mezclar los temas. Acá no nos podemos estar pasando cuentas, ni poniendo condiciones”, dijo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN).

    En el Partido Republicano también toman distancia. Consultada al respecto, la diputada Javiera Rodríguez -quien levantó la plataforma “Presos x Servir” para conseguir firmas en respaldo a los indultos- aseguró que “la libertad y la justicia no son monedas de cambio, menos si los uniformados condenados están presos por cumplir con un deber con Chile. Espero que el Presidente y el ministro Rabat tomen esa decisión cuanto antes, por convicción, no por un cálculo político”.

    Hasta el momento, en el Ejecutivo han evitado comprometer una fecha. De hecho, el lunes -en entrevista con Radio Agricultura- el Mandatario insistió en que evaluará “caso a caso”.

    Al mismo tiempo, planteó la posibilidad de que los beneficiaros sean presos con alguna enfermedad terminal o debido a razones humanitarias. “No corresponde a que una persona muera en la cárcel”, apuntó.

    Ese mismo día, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en tanto, recalcó que las solicitudes se están evaluando caso a caso y que, hasta el momento, no hay “definiciones ni decisiones finales y cuando ellas existan se comunicarán oportunamente en base al criterio, buen juicio, justicia y recomendaciones que se hagan al Presidente de la República”.

    El problema para La Moneda es que dentro de sus mismos partidos ha aumentado la presión. Sin ir más lejos, la semana pasada las bancadas parlamentarias de republicanos y libertarios plantearon el tema directamente a Kast en sus respectivas reuniones de coordinación en Cerro Castillo.

    Durante este jueves, de hecho, en el partido liderado por Johannes Kaiser volvieron a subir el tono y visitaron el Centro Penitenciario Colina I para solicitar por un indulto que vaya en beneficio tanto de los uniformados condenados por el estallido social, como de los de la dictadura militar.

    “Presidente, usted esta semana dijo que no podíamos permitir que un preso muera en la cárcel. Le recuerdo que en su gobierno han fallecido siete presos en este penal. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que cumpla con su palabra? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que sea consecuente con lo que usted mismo le prometió a las familias de quienes se encuentran hoy día injustamente presos en este penal?“, apuntó el diputado y vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski.

    En conversación con Mesa Central de Canal 13, el titular de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo tienen varias solicitudes de indultos. “Son más de 100 hoy día. Carpetas se han ido ordenando y hay un número importante en mi escritorio también para analizar”, señaló.

    Consultado sobre el tipo de casos que concentran las peticiones, añadió que “son mayoritariamente de hechos ocurridos en 1973“.

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