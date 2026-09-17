Revive el triunfo del Betis sobre Getafe en la liga española
El elenco verdiblanco superó por 1-0 a los azulones por la sexta fecha de la liga española.
Minuto a minuto
Betis 1-0 Getafe
(90+5′) ¡Fin del partido! El Betis suma un nuevo triunfo tras imponerse
(87′) ¡Tarjeta roja en Getafe! Mario Martín es expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla.
(75′) ¡Otra buena ocasión del Betis! Rodrigo Riquelme sacó un remate complicado que forzó la gran estirada del portero del Getafe que evitó con lo justo el que pudo ser el segundo tanto de los verdiblancos.
(51′) ¡Casi llega el segundo! Isco prueba con un remate que se va desviado por muy poco.
(46′) ¡Comenzó el segundo tiempo!
(45+4′) ¡Fin del primer tiempo!
(45′) ¡Gol de Betis! Abde Ezzalzouli pone en ventaja a los verdiblancos.
(29′) ¡Lo tuvo el Betis! Antony saca un remate potente desde fuera del área y obliga un manotazo del arquero cuyo rebote da en el palo.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Betis y Getafe.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el duelo entre Betis y Getafe por la liga española.
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