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    Grupo Angelini y SalfaCorp buscan asociarse para apostar por el negocio de las residencias para adultos mayores

    La asociación que involucra también a otras sociedades busca crear un fondo dedicado a la adquisición, desarrollo, construcción y operación de residencias para adultos mayores.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial.

    El Grupo Angelini, SalfaCorp y otras dos sociedades buscan crear un fondo enfocado en la adquisición, desarrollo, construcción y operación de residencias para adultos mayores.

    En detalle, la asociación es vía el family office ligada a la familia Angelini (Inversiones Trentino Ltda), Rentas y Desarrollo Aconcagua S.A (Salfacorp), Rentas Inmobiliarias San Esteban SpA y Senior Care Services SpA. Estas dos últimas sociedades están ligadas a Raúl Laban Manasseh y Rodrigo Andrés Hernán Neira Lapostol, según se informó en la constitución de sociedad publicada en el Diario Oficial en su momento.

    Neira también es parte de la sociedad “holding Villa Solares”, ligada a las residencias para la tercera edad y personas con alzhéimer de una trayectoria de 43 años en el negocio. En dicha sociedad participó hasta el 2024 el expresidente de Colo-Colo, Peter Dragicevic.

    Según su página web, Villa Solares tiene ocho residencias en la Región Metropolitana, distribuidas en las comunas de Las Condes (5), Ñuñoa, La Reina y Lo Barnechea.

    La operación fue informada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al dar cuenta de una resolución de inicio de investigación sobre la asociación.

    En el documento se detalla el objetivo, las partes involucradas y que “solicitaron eximirse de acompañar determinados antecedentes”.

    Según se explica, la presentación de la asociación fue el 5 de agosto de este año, pero se declaró incompleta a finales de dicho mes y luego fue subsanada.

    “Las partes acompañaron nuevos antecedentes con el objeto de subsanar los errores y omisiones”, dijo la FNE luego de informar que la presentación de antecedentes estaba acorde a lo requerido en esta etapa inicial.

    Luego de terminar el proceso, la FNE dio lugar a una investigación porque daría “cuenta de una operación de concentración de aquellas contempladas en el artículo 47 letras b) y c) del DL 211″.

    A la fecha, SalfaCorp nunca ha tenido como foco de desarrollo inmobiliario las residencias para adultos mayores.

    En tanto, Senior Services ofrece vía servicios y personal no relacionado con cuidados como la enfermería, “apoyo cognitivo, de acompañamiento estratégico y emocional” para los adultos mayores.

    El negocio de las residencias para adultos mayores

    Según el informe de Collier al primer semestre, el mercado registra 39 residencias en operación y otras cinco en etapa de planificación o recepción municipal.

    “Aún no entran en operación dos residencias ya construidas, ubicadas en Lo Barnechea y La Reina. Con respecto a ingresos futuros, la espera continúa para las residencias contempladas en Peñalolén, Valparaíso y Valdivia”, dice el informe.

    En número de camas hay 4.359 y existe una ocupación de un 92%, una baja frente a la ocupación del primer semestre de 2024. Además, la oferta de camas se concentra en un 91% en la Región Metropolitana, donde un 45% están en la comuna de Las Condes.

    “Comunas como La Reina, Macul, Providencia y La Florida —que también poseen mayor proporción de población sobre 65 años— son candidatas para ganar participación. Esto confirma que la expansión de senior housing no se encuentra limitada por la demanda”, dice el informe.

    El negocio, según el informe, es un mercado concentrado, donde tres actores controlan el 88% de las camas.

    Acalis y SeniorSuites reúnen más de la mitad de la oferta con un formato de mayores escalas y superficies por cama cercanas a 50 m², una densidad que privilegia eficiencia operativa y dilución de costos fijos. La Corporación Chileno Alemana opta por un estándar más holgado, del orden de 69 m² por cama, con mayor peso de áreas comunes y servicios. El resto de las residencias agrupa proyectos más pequeños, dispersos y de menor superficie promedio, generalmente enfocados en adultos dependientes o en captar demanda local”, explica.

    Más sobre:EmpresasGrupo AngeliniSalfaCorpInmobiliaria

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