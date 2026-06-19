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    Pontificia Universidad Católica crea la Dirección de Deportes y nombra a Harold Mayne-Nicholls para encabezarla

    La nueva unidad forma parte de los cambios impulsados por el Plan Estratégico 2026-2030 para transformar la experiencia educativa, fortaleciendo la vida de campus y la formación integral de los estudiantes.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    La Pontificia Universidad Católica creó la nueva Dirección de Deportes, unidad que dependerá de la Vicerrectoría Académica y que estará encabezada por Harold Mayne-Nicholls, ex candidato presidencial, ex presidente de la ANFP y ex director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

    La creación de esta dirección se enmarca en la implementación del Plan Estratégico UC 2026-2030, que busca transformar la experiencia educativa fortaleciendo tanto los procesos formativos en la sala de clases como las múltiples dimensiones que conforman la vida universitaria. En ese contexto, el deporte ocupa un lugar central como espacio de encuentro, bienestar y construcción de comunidad.

    “Estamos convencidos de que una experiencia estudiantil extraordinaria se alcanza desde la relación formativa maestro-estudiante y se enriquece con una vida universitaria de múltiples facetas. El deporte es una dimensión esencial de la formación integral y una herramienta para fortalecer el bienestar y la construcción de comunidad”, sostuvo el vicerrector académico, Mario Ponce.

    El Plan Estratégico UC contempla una red ampliada de espacios de encuentro que eleven significativamente la calidad de esta experiencia, reforzando la oferta de instalaciones y actividades deportivas. La nueva dirección tendrá la misión de impulsar ese desarrollo y contribuir a una experiencia universitaria más integrada.

    “Como seleccionado universitario aprendí que el deporte es una escuela de vida que ha sido fundamental en los desafíos que me ha tocado vivir en mis labores profesionales”, señaló Harold Mayne-Nicholls, nuevo director de Deportes UC. “El deporte es una parte esencial de la experiencia universitaria que la UC quiere construir. El Plan Estratégico 2026-2030 busca entregar una formación transformadora, y eso no ocurre solo en la sala de clases. También se construye en los espacios donde los estudiantes se encuentran, hacen comunidad y desarrollan vínculos”.

    “El deporte cumple un papel fundamental en esa experiencia y, por eso, la creación de esta Dirección refleja la importancia que la UC le asigna a la actividad deportiva, proyecto al que tengo el honor de sumarme y desde el cual espero contribuir al desarrollo de nuestra comunidad”, agregó.

    Esta nominación se da a meses de que Mayne-Nicholls reconociera una gran deuda tras su aventura en la campaña presidencial.

    En noviembre del año pasado este medio dio a conocer que con los 163.273 votos que obtuvo el Servel le reembolsaría $ 258.787.705, pero al hacer el contraste con los créditos solicitados previo a la campaña, Mayne-Nicholls, quien solicitó créditos por $ 559.400.000, quedó con un saldo negativo de cerca de $ 300 millones. Para saldar esa deuda, la que ha dicho que pagará, ha pedido tiempo.

    Más sobre:Pontificia Universidad CatólicaHarold Mayne-NichollsPUC

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