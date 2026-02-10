SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Venta de videos personales del Mundial de EE.UU. 94: la apuesta de Mayne-Nicholls para saldar deuda de campaña presidencial

    El excandidato ofrece un archivo audiovisual de 20 minutos en Patreon por US$ 7,50 y cápsulas diarias por US$ 1,00. Si la idea entusiasma, promete crear 25 cápsulas más.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Harold Mayne-Nicholls. Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “Los invito a ver “Historias Americanas en la Copa del Mundo USA 1994”. Es un video de unos 20 minutos con mis vivencias en ese torneo. El valor es de USD 7,50 más impuestos".

    Así ofrece el excandidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls un archivo audiovisual en Patreon. Obviamente, “los que quieran pueden comprar más de un video son muy bienvenidos”, sostiene.

    La oferta de Mayne-Nicholls también indica que “si además quieren recibir diariamente las efemérides del día, lo pueden hacer por US$ 1,00 más impuestos al mes. Se consigue en el mismo sitio”.

    Santiago, 16 de noviembre 2025. El Candidato a la presidencia de Chile, Harold Mayne-Nicholls prosede a sufragar en el Colegio Villa Maria. Pepe Alvujar/Aton Chile PEPE ALVUJAR/ATON CHILE

    “Desde ya muy agradecido de todos, pues estos recursos los usaré para cancelar los compromisos de la campaña presidencial. ¡Ah! y si comparten este mensaje con sus contactos, doble agradecimiento“, finaliza Mayne-Nicholls, quien fue presidente de la ANFP entre 2007 y 2011.

    En efecto: en noviembre del año pasado este medio dio a conocer que con los 163.273 votos que obtuvo el Servel le reembolsaría $ 258.787.705, pero al hacer el contraste con los créditos solicitados previo a la campaña, Mayne-Nicholls, quien solicitó créditos por $ 559.400.000, quedó con un saldo negativo de cerca de $ 300 millones. Para saldar esa deuda, la que ha dicho que pagará, ha pedido tiempo.

    En conversación con La Tercera, el expresidente de la ANFP revela que la idea surgió interactuando en sus redes sociales: “Hasta el día de ayer subí muchas efemérides a mi Instagram (187 mil seguidores), con una gran repercusión, ya que lo visualizaron más de 4 millones de personas y 470.000 mil cuentas alcanzadas, por lo que vimos la posibilidad de hacer distintas cápsulas audiovisuales para que la gente las fuera adquiriendo”.

    La iniciativa recién estrenada, hasta el cierre de esta edición contaba con 12 miembros y 4 publicaciones.

    “Por ahora estamos probando con esta cápsula del Mundial de 1994, y si la gente se entusiasma y le gusta, voy a preparar 25 o 26 cápsulas desde que se funda la FIFA hasta el último Mundial, los que he estudiado y vivido, además de mi visión respecto del próximo Mundial (2026)”, dice.

    Más que costear su campaña presidencial como tal, Mayne-Nicholls aclara que el objetivo de la iniciativa es generar recursos, “después veremos si es para la campaña presidencial o para cualquier otra cosa”.

    Mayne-Nicholls en la FIFA

    Antes de ser candidato independiente en las elecciones presidenciales de Chile de 2025, Mayne-Nicholls formó parte de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) entre 1993 y 2012.

    Sus primeros pasos los dio en el Mundial de Estados Unidos desarrollado en 1994 en calidad de jefe de prensa, específicamente en la sede de Boston. Justamente de este evento, hace ya 32 años, proviene el material que ahora ofrece a través de Patreon.

    Famosa fue la imagen de Mayne-Nicholls junto a Diego Maradona cuando le tocó acompañar al exfutbolista argentino al control de doping, instancia que posteriormente significaría que Maradona fuera sancionado por doping positivo, por lo que no pudo seguir jugando el Mundial de Estados Unidos.

    Si bien Mayne-Nicholls prefiere no adelantar nada de ese episodio, cuando se cumplieron 30 años del Mundial, relató parte de lo sucedido en Linkedin, revelando que tuvo la responsabilidad de decirle a Maradona que le tocaba ir al doping, destacando que las veces que le tocó coincidir con él posteriormente fue “muy amable y educado”.

    Harold Mayne-Nicholls junto a Diego Maradona en 1994.

    También fue jefe de prensa en la sede de Burdeos (Francia) de la Copa Mundial de Fútbol de 1998, lugar donde la selección chilena jugó frente a Italia el 11 de junio, empatando 2-2. Ese partido quedó en la memoria colectiva de los chilenos, entre otras cosas, por los dos goles de Marcelo Salas, y por el penal cobrado a Ronald Fuentes, por parte del árbitro Lucien Bouchardeau.

    Actualmente, además de la iniciativa audiovisual, Mayne-Nicholls señala que “estoy organizando charlas motivacionales que me han ido pidiendo, y espero darlas desde marzo en adelante, y voy a tratar de hacer proyectos de producción en eventos, tanto deportivos como de otro tipo. Son las dos cosas que visualizo, seguir con las efemérides y ojalá armar estas cápsulas de la Copa del Mundo”.

    Finalmente, revela que también está trabajando en un libro del Mundial realizado en Chile en 1962 (junto a la familia Dittborn). “Desde que a Ernesto Alvear se le ocurrió la idea en 1952, hasta el día que empieza el mundial, la previa, no el Mundial en sí mismo”.

    Más sobre:Historias AmericanasNacionalHarold Mayne-NichollsUSa 1994Diego MaradonaCandidato presidencialFIFAANFPVideoPatreonLa TerceraChileKastBoric

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    Independientes y de perfil técnico: quiénes son los tres subsecretarios del Mineduc de Kast

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    Delegación de Valparaíso al banquillo: Contraloría detecta pagos sin respaldo y millonarios sobreprecios en megaincendio

