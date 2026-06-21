Stefano Scarpetta, economista jefe de la OCDE: “El acuerdo de paz, sin duda, tendrá un efecto en Chile”

Dos mes lleva Stefano Scarpetta como el nuevo economista jefe la Ocde, aunque en la institución suma casi 20 años en distintas posiciones. Y le tocó asumir en este nuevo puesto en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, los mayores aranceles y la irrupción de la inteligencia artificial.

Y hace unos días, Scarpetta, que sucedió al portugués Álvaro Pereira (quien asumió como presidente del Banco Central de Portugal), publicó el tradicional informe de perspectivas económicas de la institución, justo antes del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Ahí previeron una desaceleración mundial para este año y una recuperación en 2027. Lo mismo para Chile, donde recortaron su estimación de expansión del PIB para 2026 desde 2,2% a 1,7%, debido al impacto del mayor costo de los combustibles.

En esta, su primera entrevista para América Latina en su nuevo cargo, el economista italiano analiza el escenario que se abre tras el acuerdo y su impacto para el mundo y Chile.

Usted asumió como economista jefe de la Ocde en medio de un difícil momento para la economía global, con muchas incertidumbres y tensiones geopolíticas...

-Ha sido todo un reto desde que se anunció mi nombramiento. Fue justo diez días antes del inicio del conflicto en Medio Oriente. No podía imaginar que me convertiría en economista jefe en un momento tan crítico, con tantas incertidumbres. Y, por supuesto, tuve que encargarme de supervisar las perspectivas económicas provisionales y, posteriormente, las propias perspectivas económicas, que constituyen uno de los casos muy poco habituales en los que no contamos con unas proyecciones de referencia, sino con dos escenarios. Uno lo denominamos “escenario de perturbación de duración limitada”, y el otro, “escenario de perturbación prolongada”, en el que el conflicto continuaría. Precisamente, porque en el momento en que publicamos las perspectivas económicas, y aún hoy, existe una incertidumbre significativa en torno al conflicto en Medio Oriente. Y, derivada de este, también sobre la situación económica a nivel mundial y en las diferentes regiones.

¿Cuál cree que va a ser su principal desafío en su nuevo cargo?

-El principal reto es garantizar que el departamento de Economía siga siendo plenamente relevante y que siga apoyando a los países miembros. Y creo que básicamente todos los países de la Ocde se enfrentan a una serie de crisis, cada una de ellas muy grave y con profundas implicaciones para la economía y la sociedad, pero también a transformaciones masivas. Estamos viviendo lo que podría ser una nueva era de la inteligencia artificial. Además, tenemos un problema con la transición demográfica, que es muy agudo en algunos países de la Ocde. Y por supuesto, hay problemas relacionados con las condiciones climáticas, los fenómenos meteorológicos extremos, etcétera. Así que se trata de una combinación de diferentes tipos de crisis. Todo eso diría que hace que la Ocde sea más relevante, pero tenemos que asegurarnos de ofrecer lo que cada país requiere. Ese es el punto más importante.

La OCDE está integrada por 35 naciones, varias de ellas de las más industrializadas del mundo y otras en vías de desarrollo.

En su último informe previeron una desaceleración del crecimiento económico mundial para este año y, posteriormente, un repunte en 2027. Luego del acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, ¿en qué medida ha cambiado esa perspectiva?

-Primero, el acuerdo de paz se trata de una muy buena noticia. Si se alcanza un acuerdo de paz duradero, es extremadamente importante para todos en la región, pero potencialmente también para la economía. En cierta medida, esto se ajustaría más a nuestro escenario que sugiere una desaceleración del crecimiento económico, lo cual no es baladí, ya que pasamos del 3,4% en 2025 al 2,8% en 2026, y luego al 3,1 % en 2027. Ahora bien, cerramos nuestro informe el 26 de mayo, cuando el precio del petróleo Brent se situaba en aquel momento en torno a los US$95. Ahora, (este miércoles) ronda los US$80. Así que estamos más de un 10 % por debajo de lo que indicaban nuestros últimos datos disponibles. Si hace un cálculo aproximado, una caída del 10 % en el Brent podría suponer un aumento del crecimiento a lo largo del tiempo de un 0,1 %. Por lo tanto, tendremos un efecto positivo sobre el crecimiento. Además, reduciremos la presión inflacionista en unos 0,3 puntos porcentuales. Esto es más o menos lo que ocurriría si se mantuviera esta nueva tendencia de los datos también en lo que respecta a los precios de la energía y de los fertilizantes.

¿Y tendrá efectos de más largo plazo?

En nuestra proyección hemos utilizado los mercados de futuros. Y ahí ya se anticipaba una caída de los precios del petróleo y el gas y, de hecho, también de los fertilizantes. Si vemos hoy la curva del mercado de futuros, esta parte desde un punto de partida más bajo, pero básicamente no nos alejamos mucho de nuestro escenario de perturbación de duración limitada.

Es decir, ¿hay cambios en el corto plazo, pero el escenario de largo plazo sigue vigente?

-Sí, lo interesante es que, si no fuera por el conflicto y la crisis energética derivada de él, habríamos revisado al alza las previsiones para la mayoría de los países a nivel mundial. La mayoría de los países de América Latina, entre otros, entraron en 2026 con un impulso bastante sólido desde el punto de vista macroeconómico. Por supuesto, hay diferencias entre países. Pero el último trimestre —y en algunos grandes países de la Ocde, también el primer trimestre— fue bastante bueno.

¿Este mayor crecimiento y menor inflación también es una buena noticia para el sector financiero y las tasas de interés?

-Por supuesto que sí. El mercado financiero también mejorará, al igual que la situación financiera. Ya habíamos visto, por ejemplo, un aumento de los bonos a 10 años en la región, lo que no era una buena noticia para el pago de intereses, dado el nivel de endeudamiento de los países en América Latina. Así pues, todo ello también será positivo en cuanto a las condiciones financieras y al limitado margen de maniobra fiscal disponible. El otro punto importante es que, en varios países —incluso en América Latina y en todos los países de la Ocde—, hemos observado una respuesta política bastante rápida desde el ámbito fiscal, con medidas destinadas, básicamente, a apoyar a los consumidores y, en cierta medida, a las empresas.

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En varios países, incluido Chile, se optó por medidas focalizadas, mientras aumentaron los precios de los combustibles...

-Creo que debemos mantener la señal de los precios, es decir, debemos asegurarnos de que el consumo disminuya, ya que se trata de una crisis de oferta.

¿Subsidiar precios podría empeorar la situación?

-Esa es precisamente la cuestión. Ya que hemos visto que, en la crisis energética anterior algunos países europeos se vieron más afectados que otros, y los gobiernos se vieron presionados para intervenir rápidamente. Y si quieres intervenir rápidamente, lo más fácil es contener la subida de precios. Pero eso no transmite la señal adecuada a los consumidores, que podrían seguir consumiendo tanto como antes. Por supuesto, mucho depende de la duración de la crisis. Solo tengo que recordarles que la última vez, los países de la Ocde en su conjunto, en términos de medidas de apoyo, gastaron US$400 mil millones en 2022 y otros US$400 mil millones en 2023. Es decir, fue una cantidad enorme de dinero que luego provocó un aumento del ratio deuda/PIB. Y ahora nos encontramos con la difícil situación de mantener o recuperar la sostenibilidad fiscal.

¿Dónde están los riesgos hoy, tras este acuerdo?

-Existen algunos riesgos de incertidumbre en el ámbito comercial. Y uno de los problemas no es solo el nivel de los aranceles, sino también la incertidumbre que los rodea. Si eres una empresa que exporta o que, básicamente, se enfrenta a una posible competencia en las importaciones procedentes de otros países, este nivel de incertidumbre puede resultar problemático a la hora de tomar decisiones sobre inversión, contratación de personal, etcétera.

En el tema de la inteligencia artificial, ¿el papel del gobierno tiene que ser mayor y no dejarlo todo en manos del mercado?

-Dada la incertidumbre, una tentación podría ser decir: ‘Esperemos a ver cómo evoluciona la tecnología’, y diría que es una postura legítima. Pero, por otro lado, si haces eso, corres el riesgo de quedarte atrás.

¿Cree que los precios del petróleo volverán a los niveles previos a la guerra?

-Si nos fijamos en el mercado de futuros, se observa que la tendencia es, de hecho, de un descenso gradual. Y hay buenas razones para ello. Tenemos que reabrir el estrecho de Ormuz y tiene que volver a ser un lugar seguro, y esto llevará tiempo. Se han producido algunas interrupciones en ciertas instalaciones energéticas del país, en el Golfo, y estas tienen que repararse, etcétera, etcétera. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Hay un llamado, creo que incluso en el G7, para impulsar la producción en la medida de lo posible. Y eso es algo que ayudará básicamente en la fase de transición, en la que reconstruyamos la capacidad y también que el flujo de buques hacia el estrecho de Ormuz recupere impulso. Pero llevará tiempo. Uno podría pensar en un par de meses.

Chile

En su último informe redujeron la proyección de crecimiento 2026 para Chile a 1,7%. ¿Podría cambiar eso ahora con este acuerdo de paz?

-Chile, que es un importador neto, por supuesto, se ha enfrentado a un impacto considerable en comparación con algunos de los exportadores netos de la región. Esa es la razón por la que, en nuestras previsiones, se ha visto afectado quizás más que los demás países. Por supuesto, Chile, al igual que otros países, se beneficiará de este acuerdo de paz y del hecho de que los precios del petróleo y de la energía bajarán. Así que esto, sin duda, tendrá un efecto. En resumen, la razón por la que hemos revisado nuestras previsiones a la baja, en mayor medida se debe a la mayor dependencia de los productos energéticos importados. Este es el factor principal.

Una de las medidas que se está proponiendo aquí en Chile, y que también se propone en otros países para impulsar el crecimiento económico, es aplicar recortes en el impuesto a la empresas y llevarlo más cerca del promedio Ocde. ¿Podría ser una buena solución para un país como el nuestro?

-La respuesta sería sí, pero depende. Porque, efectivamente, el 27% está por encima de la media de la Ocde, que ronda el 24%. Así que una reducción del impuesto a las empresas podría suponer un impulso para la inversión y la actividad económica. Pero creo que lo importante, no solo en Chile, sino en muchos países, incluida la mayoría de los países de América Latina, es: ¿cómo es el entorno empresarial en su conjunto? Es decir, ¿estamos seguros de que esta reducción de la carga fiscal sobre las empresas conducirá realmente a ese tipo de nuevas inversiones y a un nuevo dinamismo en la economía y en el sector empresarial? Y para ello, también tenemos que trabajar en otras condiciones que, en cierta medida, hacen que el entorno empresarial quizá no sea muy propicio para la inversión económica.

¿Condiciones como cuáles?

-Me refiero a fomentar el dinamismo en el mercado, garantizar que los trabajadores cuenten con las competencias adecuadas, y crear normas y reglamentos que sean claros, comprensibles y aplicables a todas las empresas. Es decir, todo el conjunto de condiciones del entorno empresarial en las que, de hecho, Chile ha llevado a cabo reformas, pero en las que aún se podría avanzar más. Así pues, debemos tener en cuenta el efecto fiscal, pero también las condiciones del entorno empresarial. De hecho, hemos publicado un informe en el que hemos destacado cuáles son los principales tipos de reformas necesarias para impulsar realmente el crecimiento económico y la competitividad. Y verá que, en general, el entorno empresarial ocupa uno de los primeros puestos entre las reformas políticas que hay que llevar a cabo. No se trata solo de medidas generales, sino de medidas específicas que aborden realmente parte de la incertidumbre, parte del exceso de regulación o de una regulación que quizá no conduzca al resultado que se pretende, por ejemplo.

¿La rebaja del impuesto a las empresas podría suponer un riesgo para las arcas fiscales?

-Se cuenta con que esto tenga un efecto positivo en el dinamismo empresarial y la actividad económica. Pero creo que el margen fiscal en Chile es limitado y, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Así que ese es un punto importante. Pero por eso creo que, si esta reforma llegara a aprobarse, sería importante intentar abordar algunas de las otras cuestiones que pueden influir en la decisión de invertir, la decisión de expandirse y la decisión de entrar en el mercado por parte de las empresas ya establecidas.

¿Pero tenemos que compensar esa pérdida de ingresos fiscales con otros impuestos, o no es necesario?

-Depende de cuál sea la situación fiscal y de si esto se pueda absorber. Pero, al mismo tiempo, hay que valorar cuál es el impacto en el crecimiento. Pero gravar más el trabajo puede que no sea necesariamente una buena solución, porque si se hace eso, se crean incluso menos incentivos para formalizar a los trabajadores y los puestos de trabajo, y así sucesivamente. Así que hay que encontrar el equilibrio en un contexto en el que el margen fiscal es limitado.P