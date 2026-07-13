Datos muestran que Europa registró 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor de finales de junio
El seguimiento oficial de la mortalidad revela un aumento repentino de las muertes en personas mayores a medida que el calor extremo azota el continente.
Según datos oficiales, los países europeos registraron más de 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor sin precedentes que azotó el oeste del continente a finales de junio.
La gran mayoría -más de 9.000- correspondieron a personas mayores de 65 años, según datos publicados por EuroMOMO, una red respaldada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.
“Tener este tipo de exceso de mortalidad en esta época del año es inusual. Es realmente alto”, declaró a Reuters Lasse Vestergaard, médico jefe del Statens Serum Institut de Dinamarca, sede de EuroMOMO.
“Es difícil explicar este elevado exceso de mortalidad por otra causa que no sea el calor extremo”, añadió Vestergaard.
Los científicos han afirmado que la ola de calor de finales de junio habría sido “prácticamente imposible” sin el cambio climático antropogénico, que está provocando que las olas de calor sean más frecuentes e intensas.
Los datos, recopilados a partir de las estadísticas nacionales de mortalidad de 27 países europeos, incluyeron el exceso de muertes por todas las causas, no solo las relacionadas con el calor, durante la semana del 22 al 28 de junio, cuando la ola de calor alcanzó su punto álgido en Francia, España, Gran Bretaña y otros países.
Un estudio científico independiente, publicado el lunes, estimó que 2.700 personas fallecieron por causas relacionadas con el calor solo en Inglaterra y Gales durante las olas de calor de mayo y junio.
Según las conclusiones del Imperial College de Londres, la Oficina Meteorológica de Reino Unido y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, el 42% de esas muertes fueron causadas por el calor adicional que el calentamiento global contribuyó a las olas de calor.
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