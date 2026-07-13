Datos muestran que Europa registró 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor de finales de junio

Un hombre se refresca cerca de una pileta en medio de una ola de calor en Budapest, Hungría, el 29 de junio de 2026. Foto de David Balogh/Xinhua

Según datos oficiales, los países europeos registraron más de 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor sin precedentes que azotó el oeste del continente a finales de junio.

La gran mayoría -más de 9.000- correspondieron a personas mayores de 65 años, según datos publicados por EuroMOMO, una red respaldada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.

More than 10,000 excess deaths were recorded across 27 European countries during the record-breaking heatwave that swept Western Europe in late June, according to data from EuroMOMO. pic.twitter.com/aTBksPV8Qo — Firstpost (@firstpost) July 13, 2026

“Tener este tipo de exceso de mortalidad en esta época del año es inusual. Es realmente alto”, declaró a Reuters Lasse Vestergaard, médico jefe del Statens Serum Institut de Dinamarca, sede de EuroMOMO.

“Es difícil explicar este elevado exceso de mortalidad por otra causa que no sea el calor extremo”, añadió Vestergaard.

Los científicos han afirmado que la ola de calor de finales de junio habría sido “prácticamente imposible” sin el cambio climático antropogénico, que está provocando que las olas de calor sean más frecuentes e intensas.

Europe recorded 10,000 excess deaths during late-June heatwave, data show https://t.co/BwKciSuUtk https://t.co/BwKciSuUtk — Reuters (@Reuters) July 12, 2026

Los datos, recopilados a partir de las estadísticas nacionales de mortalidad de 27 países europeos, incluyeron el exceso de muertes por todas las causas, no solo las relacionadas con el calor, durante la semana del 22 al 28 de junio, cuando la ola de calor alcanzó su punto álgido en Francia, España, Gran Bretaña y otros países.

Un estudio científico independiente, publicado el lunes, estimó que 2.700 personas fallecieron por causas relacionadas con el calor solo en Inglaterra y Gales durante las olas de calor de mayo y junio.

🚨 NEW: The Met Office estimates around 2,700 people died due to the UK heatwaves in May and June — Politics UK (@PolitlcsUK) July 13, 2026

Según las conclusiones del Imperial College de Londres, la Oficina Meteorológica de Reino Unido y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, el 42% de esas muertes fueron causadas por el calor adicional que el calentamiento global contribuyó a las olas de calor.