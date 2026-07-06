SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Rectora Alejandra Mizala: “Cuando uno habla de mérito, de inclusión, no está sacrificando excelencia”

    La rectora de la Universidad de Chile destacó que para que los estudiantes puedan manifestar ese mérito, tienes que darles la oportunidad.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile

    Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile, abordó esta jornada la discusión que se ha dado en torno al mérito académico. así como también la importancia de dar la oportunidad a los estudiantes para que puedan manifestar ese mérito.

    En entrevista con Radio Universidad de Chile, la acádemica destacó la importancia de dar oportunidades a los estudiantes para demostrar su mérito, así como también los buenos resultados que han obtenido gracias a esto.

    “Estoy convencida de que aquí, cuando uno habla de mérito, de inclusión, de equidad, de igualdad, no está sacrificando excelencia”, afirmó. Sino más bien, se gana en diversidad, así como también en traer miradas distintas, experiencias distintas, señaló.

    En esto, apuntó a que la Universidad de Chile “desde hace ya varios años, diría más de una década, entiende la excelencia con inclusión, es decir, excelencia con equidad, excelencia con igualdad de género (...) siempre lo hemos dicho, eso está en nuestro modelo educativo”.

    “Y eso obviamente es mucho más exigente, pero esa es una excelencia que efectivamente es como nosotros la entendemos, porque es muy fácil ser excelente cuando tú seleccionas, -comillas- a los mejores, y digo ‘comillas, a los mejores’, porque aquí vinculo esto con el mérito”, explicó.

    Esto, señaló, ya que al hablar del mérito, “tienes que asegurar que ese mérito se ha podido manifestar y para manifestar el mérito tienes que dar oportunidades".

    "Entonces yo puedo decir: ‘yo solamente voy a elegir aquellos que tienen mérito’, pero aquellos que tienen mérito tienen que haber tenido la oportunidad de demostrar que son meritorios o meritorias. Entonces si tú no has dado esas oportunidades, ¿cómo vas a saber si esa persona tiene mérito?“, reflexionó.

    Para ejemplificar esta situación, la rectora explicó una investigación que realizó junto a otros académicos sobre un concepto llamado “undermatching”, en donde estudiantes que teniendo mérito, teniendo las condiciones -es decir, buenos resultados en pruebas estandarizadas, en este caso del estudio, la PSU-, “no ingresan a las universidades o no ingresan a universidades selectivas”.

    Y encontramos que en Chile ese fenómeno existe, o sea estudiantes que teniendo el mérito no ingresan, y uno dice ‘bueno, ¿por qué no ingresan?’. Nosotros este estudio lo hicimos antes de la gratuidad, y bueno, hay distintas razones por las cuales tú puedes tener el mérito y no tener la oportunidad de ingresar a una universidad”.

    En esto, explicó, el estudiante puede no tener redes o modelos de roles que le presenten la universidad como una opción, o que están en un liceo donde nadie aspira a ir a la universidad, o que los padres no tengan estudios universitarios, o solo hayan estudiado enseñanaza básica.

    Este fenómno, añadió, también tiene que ver con tener recursos, pero no se basa solo en eso.

    “O sea, incluso con recursos tú puedes tener algún nivel de esto que llamamos undermatching, porque tiene que ver también con las redes. Entonces, si tú no le das oportunidad a esos estudiantes de ingresar, nunca se va a mostrar ese mérito que sí tienen, tiene que haber la oportunidad".

    Es por esto, estacó, que la Universidad de Chile tiene 16 formas alternativas de ingresar a la universidad que no sea la forma estándar, “y los resultados de esos estudiantes son buenos resultados”.

    Esto también se puede ver en las cuotas de género, añadió.

    “Nosotros partimos en la Facultad de Ciencias, Física y Matemáticas en el año 2014 con las cuotas de género. Fueron súper discutidas al principio y lo que se hizo fue que las primeras 40 mujeres que estaban bajo el puntaje de corte en Ingeniería en la Chile, entraba”.

    Con esta medida, destacó, ingresaron más mujeres que esas 40 mujeres adicionales, pasando de tener un 18% de mujeres en primer año, a 28% en un año.

    “Hoy día entran 70 o 75 mujeres, les va igual que el resto, no les va peor que el resto. Al principio tienen más dificultad en primer año, pero hay acompañamiento. En general la universidad tiene acompañamiento para los estudiantes que entran por las vías especiales, y el resultado es el mismo”, destacó positivamente.

    Más sobre:NacionalEducaciónMineducMinisterio de EducaciónUniversidad de ChileAlejandra Mizala

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Trump asegura que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

    Lo más leído

    1.
    Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

    Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

    2.
    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    3.
    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

    4.
    Minsal inicia despliegue nacional por término anticipado de listas de espera oncológicas

    Minsal inicia despliegue nacional por término anticipado de listas de espera oncológicas

    5.
    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    6.
    Sernac oficia a organizadores por conciertos de BTS y pide información de planes de contingencia y resguardos financieros

    Sernac oficia a organizadores por conciertos de BTS y pide información de planes de contingencia y resguardos financieros

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol
    Chile

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    Mundial impulsa el boom de las apuestas online en Chile y reabre alertas por ludopatía

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad
    Negocios

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Ministro Rau reafirma ajuste en crédito al empleo y aborda debate sobre promediar jornada laboral en períodos más largos

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York
    Tendencias

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial
    El Deportivo

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial

    Técnico de Bélgica explota contra la FIFA: “No sabía que era el día de los inocentes”

    La patada de la tarjeta roja que la FIFA le terminó perdonando a Balogun por intervención de Donald Trump

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines
    Cultura y entretención

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región
    Mundo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    Trump asegura que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

    Los terremotos en Venezuela están dejando al descubierto las fallas en la política estadounidense

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare