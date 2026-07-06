Rectora Alejandra Mizala: “Cuando uno habla de mérito, de inclusión, no está sacrificando excelencia”

Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile, abordó esta jornada la discusión que se ha dado en torno al mérito académico. así como también la importancia de dar la oportunidad a los estudiantes para que puedan manifestar ese mérito.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, la acádemica destacó la importancia de dar oportunidades a los estudiantes para demostrar su mérito, así como también los buenos resultados que han obtenido gracias a esto.

“Estoy convencida de que aquí, c uando uno habla de mérito, de inclusión, de equidad, de igualdad, no está sacrificando excelencia ”, afirmó. Sino más bien, se gana en diversidad, así como también en traer miradas distintas, experiencias distintas, señaló.

En esto, apuntó a que la Universidad de Chile “desde hace ya varios años, diría más de una década, entiende la excelencia con inclusión, es decir, excelencia con equidad, excelencia con igualdad de género (...) siempre lo hemos dicho, eso está en nuestro modelo educativo”.

“Y eso obviamente es mucho más exigente, pero esa es una excelencia que efectivamente es como nosotros la entendemos, porque es muy fácil ser excelente cuando tú seleccionas, -comillas- a los mejores, y digo ‘comillas, a los mejores’, porque aquí vinculo esto con el mérito”, explicó.

Esto, señaló, ya que al hablar del mérito, “tienes que asegurar que ese mérito se ha podido manifestar y para manifestar el mérito tienes que dar oportunidades".

"Entonces yo puedo decir: ‘yo solamente voy a elegir aquellos que tienen mérito’, pero aquellos que tienen mérito tienen que haber tenido la oportunidad de demostrar que son meritorios o meritorias. Entonces si tú no has dado esas oportunidades, ¿cómo vas a saber si esa persona tiene mérito?“, reflexionó.

Para ejemplificar esta situación, la rectora explicó una investigación que realizó junto a otros académicos sobre un concepto llamado “undermatching”, en donde estudiantes que teniendo mérito, teniendo las condiciones -es decir, buenos resultados en pruebas estandarizadas, en este caso del estudio, la PSU-, “no ingresan a las universidades o no ingresan a universidades selectivas”.

“Y encontramos que en Chile ese fenómeno existe, o sea estudiantes que teniendo el mérito no ingresan, y uno dice ‘bueno, ¿por qué no ingresan?’. Nosotros este estudio lo hicimos antes de la gratuidad, y bueno, hay distintas razones por las cuales tú puedes tener el mérito y no tener la oportunidad de ingresar a una universidad”.

En esto, explicó, el estudiante puede no tener redes o modelos de roles que le presenten la universidad como una opción, o que están en un liceo donde nadie aspira a ir a la universidad, o que los padres no tengan estudios universitarios, o solo hayan estudiado enseñanaza básica.

Este fenómno, añadió, también tiene que ver con tener recursos, pero no se basa solo en eso.

“O sea, incluso con recursos tú puedes tener algún nivel de esto que llamamos undermatching, porque tiene que ver también con las redes. Entonces, si tú no le das oportunidad a esos estudiantes de ingresar, nunca se va a mostrar ese mérito que sí tienen, tiene que haber la oportunidad".

Es por esto, estacó, que la Universidad de Chile tiene 16 formas alternativas de ingresar a la universidad que no sea la forma estándar, “y los resultados de esos estudiantes son buenos resultados”.

Esto también se puede ver en las cuotas de género, añadió.

“Nosotros partimos en la Facultad de Ciencias, Física y Matemáticas en el año 2014 con las cuotas de género. Fueron súper discutidas al principio y lo que se hizo fue que las primeras 40 mujeres que estaban bajo el puntaje de corte en Ingeniería en la Chile, entraba”.

Con esta medida, destacó, ingresaron más mujeres que esas 40 mujeres adicionales, pasando de tener un 18% de mujeres en primer año, a 28% en un año.

“Hoy día entran 70 o 75 mujeres, les va igual que el resto, no les va peor que el resto. Al principio tienen más dificultad en primer año, pero hay acompañamiento. En general la universidad tiene acompañamiento para los estudiantes que entran por las vías especiales, y el resultado es el mismo”, destacó positivamente.