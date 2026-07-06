El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines

El tráiler teaser de Don’t Look Back In Anger, el esperado documental presentado por Disney+, que sigue a Oasis en su gira de regreso, que pasó por Chile, ya está disponible.

El documental de Magna Studios y Sony Music Vision, creado por el guionista, productor y director nominado a los BAFTA y al Oscar, Steven Knight (“Peaky Blinders”, “A Thousand Blows”) y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (“Shut Up and Play the Hits”, “Meet Me in the Bathroom”), se estrenará en selectos IMAX® y cines en septiembre, antes de emitirse exclusivamente en Disney+ internacionalmente y en Hulu y Disney+ en EE. UU. a finales de este año.

Steven Knight dice: “La gira mundial de Oasis unió generaciones, culturas y países, y habló a un mundo roto sobre la reconciliación.Don’t Look Back In Anger no es solo tu entrada para el espectáculo, sino un pase para el backstage y un asiento en la mesa cuando Liam y Noel se sientan juntos por primera vez en 15 años y cuentan las cosas como son y cómo fueron."

Don’t Look Back In Anger incluye la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos más esperados del rock ‘n’ roll de nuestro tiempo. La película es un relato descaradamente inspirador del mayor evento musical de 2025, capturando la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo.

La perspectiva única incluye ensayos, acceso a backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 20 años. Junto a la gira mundial de la banda con entradas agotadas, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenomenal momento cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.

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