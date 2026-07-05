Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de DG Medios

El Gobierno abrió la puerta a la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, luego de que la productora DG Medios presentara nuevos antecedentes técnicos respecto a la configuración del montaje de los espectáculos.

La decisión se produce tras la negativa inicial del Instituto Nacional de Deportes (IND), debido a que el primer plan de mitigación presentado por la productora no garantizaba la continuidad operativa del recinto.

Según informó el Ministerio del Deporte (Mindep), las modificaciones relativas al peso, distribución de cargas, protección del césped y solución constructiva cambian “sustancialmente” la base de la evaluación técnica realizada previamente.

En ese sentido, el IND manifestó su disposición a revisar la autorización de los conciertos en el Coliseo Central, aunque la decisión estará condicionada a la entrega de documentación técnica que respalde las cargas, presión y estructura de producción; el sistema de protección y superficies de apoyo; la operación de montaje, desmontaje y tránsito; y el plan de mitigación y manejo agronómico del césped.

Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de DG Medios

Sobre la base de estos antecedentes, el Mindep establecerá las condiciones técnicas que deberán cumplirse para autorizar los espectáculos.

“El cumplimiento efectivo y el compromiso formal de la productora serán requisitos indispensables para autorizar la realización del concierto en el Estadio Nacional”, señalaron desde la cartera.

Multas por venta de entradas sin autorización

Por otro lado, el Ministerio del Deporte anunció que durante los próximos días presentará un ajuste a la normativa para la realización de este tipo de eventos.

La modificación busca que los espectáculos sean incorporados explícitamente en el flujo de aprobación de la Delegación Presidencial.

Asimismo, la nueva normativa establecerá multas para las productoras que vendan entradas sin contar con las autorizaciones correspondientes.