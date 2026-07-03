SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    A los 71 años muere Fernando Kliche, histórico galán de teleseries

    Chileactores informó del fallecimiento del reconocido actor de teatro y televisión. Algunos de sus papeles más distinguidos los tuvo en Marrón Glacé y Buen Partido, y fue una figura habitual de Teatro en Chilevisión. A raíz de la detección de un cáncer al páncreas fulminante, se marginó de la nueva telenovela de Mega.

    Por 
    Equipo de Culto
    A los 71 años años muere Fernando Kliche, histórico galán de teleseries

    Fernando Kliche, el reconocido actor de teatro y televisión, murió a los 71 años. La noticia fue compartida por Chileactores, que lamentó “el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo”.

    Nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, el intérprete ganó reconocimiento en Chile a partir de los años 80. Luego de estudiar medicina veterinaria y ejercer esa carrera en Inglaterra, llegó a nuestro país un día 3 de enero en una visita a su padre Walter Kliche, quien por esos años triunfaba en la teleserie La madrastra. Una escala con destino a España terminó siendo una estadía definitiva.

    El actor en la época de Marrón Glacé (null)

    Fernando consiguió su primer papel en la telenovela de Canal 13 Casagrande y luego compartió escenas con su papá en La intrusa. Durante los 90 se consolidó como un galán de teleseries, gracias a sus roles en producciones como Marrón Glacé –donde encarnó a Octavio Silva y compartió escenas con Carolina Arregui y Katty Kowaleczko–, Champaña y El amor está de moda.

    Además de participar en teleseries como Buen partido y Lola, en los 2000 se sumó al elenco de Teatro en Chilevisión, junto a su amigo Patricio Torres. Kliche fue un miembro permanente del espacio de comedia cuya versión original terminó en 2014.

    El actor integró el elenco de Amor a la Catalán, además de incursionar en las ficciones sonoras y en series como Baby Bandito (Netflix), en la que apareció en la segunda temporada.

    Kliche durante la promoción de Amor a la Catalán PATRICIO LEPIN

    Hace dos meses se le detectó un cáncer al páncreas fulminante. Eso provocó su marginación de las grabaciones de Prohibida obsesión, la nueva telenovela de Mega realizada bajo la conducción de María Eugenia Rencoret. Según información recabada por Culto, alcanzó a grabar 22 escenas antes de su retiro y fue sustituido por Osvaldo Silva.

    Ignacio Kliche, su hijo, en Instagram, escribió en Instagram: “Te amo, papá. Nunca importó ni importa la distancia (...) Gracias por el sentido del humor único que compartimos incluso en los peores momentos... Gracias por tanto. Te amo por siempre, papá”.

    Chileactores lo despidió como un “un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy. Nuestro abrazo caluroso a todos quienes sienten su partida”.

    Más sobre:MagazineFernando KlicheMarrón GlacéTeatro en ChilevisiónChileactores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cinco bancos son sancionados por dar créditos a deudores de pensiones de alimentos y no retener parte del monto

    Ojos de la llave: Kast suma nueva nieta, el golpe de autoridad de Moreira y el enemigo inesperado de la ministra Duco

    Fact check al “veto” acusado por Evelyn Matthei: al menos 26 excolaboradores de su campaña trabajan en el gobierno

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”

    Cuadernos de remoción por licencias entran en tierra derecha y gremio acude a Colombara para defensa de jueces

    Loreto Bravo, la experta en IA que expondrá ante la ONU: “Nos falta saber cómo transformamos toda esta tecnología en mejor calidad de vida”

    Lo más leído

    1.
    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”

    2.
    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS

    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS

    3.
    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    4.
    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    5.
    Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre

    Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Ojos de la llave: Kast suma nueva nieta, el golpe de autoridad de Moreira y el enemigo inesperado de la ministra Duco
    Chile

    Ojos de la llave: Kast suma nueva nieta, el golpe de autoridad de Moreira y el enemigo inesperado de la ministra Duco

    Fact check al “veto” acusado por Evelyn Matthei: al menos 26 excolaboradores de su campaña trabajan en el gobierno

    Cuadernos de remoción por licencias entran en tierra derecha y gremio acude a Colombara para defensa de jueces

    Cinco bancos son sancionados por dar créditos a deudores de pensiones de alimentos y no retener parte del monto
    Negocios

    Cinco bancos son sancionados por dar créditos a deudores de pensiones de alimentos y no retener parte del monto

    Las claves para la gestión empresarial de Enrique Ostalé, el ejecutivo de larga trayectoria en importantes directorios

    El dólar cae y se alista a cerrar el balance de la semana a la baja

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    La confianza del presidente de la República de Cabo Verde: “Podemos ganarle a Argentina”
    El Deportivo

    La confianza del presidente de la República de Cabo Verde: “Podemos ganarle a Argentina”

    ¿Cuánto tiempo presta atención un futbolista? El debate que deja Marcelo Bielsa tras su polémica despedida de Uruguay

    Jorge Yunge se baja de la lucha por la sede de Quilín: “No seré candidato a la presidencia de la ANFP ni la Federación”

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo
    Cultura y entretención

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo

    A los 71 años muere Fernando Kliche, histórico galán de teleseries

    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”
    Mundo

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

    La fractura de los Bolsonaro: ¿un tsunami para las presidenciales de Brasil?

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”