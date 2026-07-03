A los 71 años muere Fernando Kliche, histórico galán de teleseries

Fernando Kliche, el reconocido actor de teatro y televisión, murió a los 71 años. La noticia fue compartida por Chileactores, que lamentó “el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo”.

Nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, el intérprete ganó reconocimiento en Chile a partir de los años 80. Luego de estudiar medicina veterinaria y ejercer esa carrera en Inglaterra, llegó a nuestro país un día 3 de enero en una visita a su padre Walter Kliche, quien por esos años triunfaba en la teleserie La madrastra. Una escala con destino a España terminó siendo una estadía definitiva.

El actor en la época de Marrón Glacé (null)

Fernando consiguió su primer papel en la telenovela de Canal 13 Casagrande y luego compartió escenas con su papá en La intrusa. Durante los 90 se consolidó como un galán de teleseries, gracias a sus roles en producciones como Marrón Glacé –donde encarnó a Octavio Silva y compartió escenas con Carolina Arregui y Katty Kowaleczko–, Champaña y El amor está de moda.

Además de participar en teleseries como Buen partido y Lola, en los 2000 se sumó al elenco de Teatro en Chilevisión, junto a su amigo Patricio Torres. Kliche fue un miembro permanente del espacio de comedia cuya versión original terminó en 2014.

El actor integró el elenco de Amor a la Catalán, además de incursionar en las ficciones sonoras y en series como Baby Bandito (Netflix), en la que apareció en la segunda temporada.

Kliche durante la promoción de Amor a la Catalán PATRICIO LEPIN

Hace dos meses se le detectó un cáncer al páncreas fulminante. Eso provocó su marginación de las grabaciones de Prohibida obsesión, la nueva telenovela de Mega realizada bajo la conducción de María Eugenia Rencoret. Según información recabada por Culto, alcanzó a grabar 22 escenas antes de su retiro y fue sustituido por Osvaldo Silva.

Ignacio Kliche, su hijo, en Instagram, escribió en Instagram: “Te amo, papá. Nunca importó ni importa la distancia (...) Gracias por el sentido del humor único que compartimos incluso en los peores momentos... Gracias por tanto. Te amo por siempre, papá”.

Chileactores lo despidió como un “un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy. Nuestro abrazo caluroso a todos quienes sienten su partida”.