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    La confianza del presidente de la República de Cabo Verde: “Podemos ganarle a Argentina”

    José Maria Neves aseguró que la selección de su país tiene las mismas opciones que los actuales campeones del mundo en el duelo por la segunda ronda. Además, adelantó el regalo que le harán a Lionel Messi.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Presidente de la República de Cabo Verde cree que ganarán a Argentina.

    La República de Cabo Verde ha sido la gran sorpresa del Mundial 2026. El archipiélago africano, con poco más de medio millón de habitantes, avanzó a la segunda ronda del torneo donde se medirá a Argentina, actual campeón del mundo.

    El debutante en la Copa del Mundo arribó a los dieciseisavos de final después de conseguir empates sucesivos ante las poderosas selecciones de España y Uruguay. En la última fecha del Grupo H, los Tiburones Azules consiguieron avanzar como segundo tras igualar con Arabia Saudita.

    A las 18:00 horas de Chile, el equipo insular se medirá a la Albiceleste, en Miami. Partido que decidirá el penúltimo cupo a los octavos de final, instancia que comienza en la jornada del sábado 4 de julio.

    Partido que no solo ha asombrado al mundo por el desequilibrio entre ambos rivales. Sin embargo, en la excolonia portuguesa se vive de una manera especial, sobre todo, por la posibilidad de medirse a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia. Así queda claro en las declaraciones realizadas por el presidente de la República de Cabo Verde en la previa del partido en Estados Unidos.

    “Messi es uno de mis ídolos en el fútbol, tal como lo es para millones de personas en el mundo. Creo que es un gran jugador, que tiene mucho talento, es uno que hace la diferencia en el campo de juego. Personalmente, me gusta mucho verlo jugar”, aseguró José Maria Neves a radio Mitre de Buenos Aires.

    Asimismo, la máxima autoridad de la nación peninsular adelantó que La Pulga recibirá un regalo especial de parte de su nación: “creo que, por lo que ha hecho en su carrera, Messi merece una camiseta de Cabo Verde con el número 10 grabado”.

    A pesar de la confesa admiración, Neves afirmó que el equipo nacional de su país no se obnubilará con la calidad de Messi. Al contrario, confirmó que el equipo africano no renunciará a una victoria que los deje entre los 16 mejores equipos.

    “Es cierto que Messi es un gran jugador, pero vamos a enfrentarlo para ganar. Sinceramente, espero que Cabo Verde juegue bien y que gane. Tengo una gran admiración por la selección de Argentina y mi predilección por Messi continuará siempre. Sin embargo, nuestro arquero (Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha) también es muy bueno”, afirmó el primer mandatario caboverdiano.

    Gran confianza

    En medio de esa ansiedad, Neves tampoco les restó méritos a los jugadores de su país. Es más, el político mostró plena confianza en que la escuadra azul puede derrotar al poderoso elenco sudamericano.

    “Creo que Cabo Verde le puede ganar a Argentina, al menos por 1-0. Nosotros jugamos para ganar. Cuando las expectativas respecto de un equipo son bajas y ese equipo tiene ganas de ganar, entonces, todo es posible. Una nación pequeña como Cabo Verde debe esforzarse por hacer siempre eso, todo para sorprender constantemente a la gente”, adelantó el presidente de la república.

    En la misma línea, agregó que “la selección de Cabo Verde tiene un ciento por ciento de fe, la misma dosis de esperanza y lo dará todo hasta la última gota de sudor. Por esa razón, tenemos un 100% de posibilidades de ganarle a Argentina”, aseguró la máxima autoridad del país africano.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de Cabo VerdeSelección de ArgentinaJosé Maria Neves

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