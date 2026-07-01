Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

Luto en la música española y, en rigor, en el pop de esta parte del mundo. Ha fallecido uno de los integrantes que dio vida a la era de oro de Locomía, convirtiéndose en una de sus figuras centrales y miembro fundador del colectivo que agitó la primera parte de los 90 con sus abanicos y estilo marcado.

Manuel “Manolo” Arjona murió a los 58 años este miércoles 1 de julio, por causas que aún se desconocen. De acuerdo con información divulgada por fuentes cercanas al artista a medios de su país, Arjona murió en su vivienda en Barcelona. Según las mismas fuentes, durante el día “estuvo pintando” y posteriormente “se acostó y ya no se levantó”. Su deceso es calificado de “repentino”.

Arjona formó parte de la primera alineación de Locomía junto a Luis, Xavier Font y Gard Passchier, cuando el suceso recién despegaba. El grupo nació en 1984 y comenzó su recorrido artístico en discotecas de Ibiza, donde rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural durante esa década, provocando incluso la admiración de iconos como Freddie Mercury de Queen.

Fenómeno en Chile

Arjona integró la etapa del grupo que lanzó el álbum Taiyo en 1989, considerado uno de los trabajos más emblemáticos de Locomía. En ese disco se incluyeron canciones como Loco Mía y Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.), temas que impulsaron al grupo hacia el top 10 británico y fortalecieron su expansión en Latinoamérica.

En Chile, vinieron varias veces a la televisión y pasaron con éxito por el Festival de Viña 1992, donde detonaron la locura.

En ese 1992, Arjona dejó la agrupación tras haber sido parte de los años de mayor éxito de Locomía. Su paso por la banda coincidió con la etapa más mediática de un proyecto marcado tanto por su enorme popularidad como por las constantes diferencias internas y los cambios en su formación, desatando muchas pugnas que dinamitaron el proyecto.

Sus caminos se separaron y no fue hasta 2007, cuando Xabier Font -miembro original del grupo- y el propio Arjona regresaron con una nueva formación e iniciaron una gira a nivel internacional. Aquello fue el inicio de un regreso que revalidó el éxito de antaño.