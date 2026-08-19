DMC actualiza pronóstico para Antofagasta: lluvias continuarán hasta la madrugada de este miércoles

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este martes el pronóstico para la Región de Antofagasta, donde las intensas precipitaciones han provocado diversas emergencias y aluviones, principalmente en Tocopilla. Según el organismo, las lluvias se extenderán hasta la madrugada de este miércoles.

La información fue entregada tras una mesa técnica del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), encabezada por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y la directora del organismo, Alicia Cebrián.

En la instancia, el meteorólogo de la DMC Elio Brufort explicó que “el núcleo frío en altura está pasando, ya quedan restos de este fenómeno”.

“Se espera que las precipitaciones continúen el resto de esta jornada y la madrugada del día miércoles, principalmente en la parte sur de la Región de Antofagasta, en los sectores costeros y también en la parte norte de la Región de Atacama”, detalló.

Tras el término de las precipitaciones, la DMC prevé una mejora de las condiciones meteorológicas durante el miércoles, aunque con presencia de viento moderado.

“Luego de esto, lo que deberíamos esperar en la zona norte, y me refiero a este miércoles, es la costa con cielo nublado y el interior con cielo despejado o condiciones soleadas y vientos que podrían llegar hasta los 50 km/h aproximadamente, tanto en costa como al interior de la Región de Antofagasta, que es la más afectada”, agregó Brufort.