Jorge Yunge se baja de la lucha por la sede de Quilín: “No seré candidato a la presidencia de la ANFP ni la Federación”

A Jorge Yunge no le gustan las entrevistas. Desde su arribo a la ANFP, en calidad de secretario general, acompañando siempre a Pablo Milad, el empresario de la Séptima Región se ha encargado de operar en segunda línea.

En los pasillos de la ANFP, sin embargo, su nombre pesa. Muchos dicen que el expresidente de Rangers se ha encargado de sostener el gobierno de Pablo Milad, a quien los clubes lo han tenido en la mira en varias oportunidades. Otros, no obstante, acusan que su estilo confrontacional ha generado más de una crisis para la actual administración.

Por su liderazgo, durante los últimos meses, a Jorge Yunge se le apuntó como uno de los candidatos a tomar la testera de la Federación, que está en pleno proceso de separación de la ANFP.

En entrevista con El Deportivo, Jorge Yunge aborda los meses decisivos que marcarán el futuro dirigencial de la sede de Quilín.

¿Quiere ser presidente de la Federación o de la ANFP?

De ninguno de los dos. No soy candidato a nada, ni hoy día ni mañana. Es una decisión que ya la tomé, la he meditado mucho, hay mucha gente que me lo ha pedido, pero no postularé a nada.

¿Por qué no postulará?

No quiero ser autorreferente, pero tengo el conocimiento de lo que son las elecciones, de los clubes, de la liga. Con la experiencia de seis años en este directorio, más mi pasado como presidente y dueño de Rangers en algún momento, creo que tengo todas las capacidades. Pero no, no me presentaré.

¿Pero por qué no se presentará?

No quiero, ni me interesa ser presidente de la ANFP o de la Federación. Hoy día el foco mío es terminar el mandato acompañando a Milad y entregarle las llaves al que venga. Que se produzcan las elecciones de la ANFP y de la Federación, y que se separen como corresponde. Ustedes han dicho muchas cosas, esto también cansa un poco y que lo traten de ensuciar a uno con cualquier tontera. Pero esto es parte del cuento y hay que tener el cuero de chancho.

Justo Álvarez, el presidente de la ANFA, ahora avisa que no está dispuesto a adelantar las elecciones de la Federación. ¿No lo traicionó?

Mira, yo creo que... Yo no he leído las declaraciones, no he escuchado las declaraciones. Por lo tanto, no te puedo opinar mayormente.

Pero Justo Álvarez ya no quiere adelantar las elecciones...

Es que creo que hay una confusión, quizás de parte de él, si es que fue lo que dijo. ¿Por qué razón no se puede retrasar 18 meses más la elección en la Federación? Este año habrá elección de la ANFP. Por lo tanto, el presidente electo este año, a fin de año, sea quien sea, y tres directores van a pasar a ser presidente de la Federación y otros tres directores de la misma. Pero su mandato nos va a durar hasta diciembre del próximo año. Y van a tener que llamar una elección. ¿Y dónde está el problema principal? Ningún técnico serio, bueno, profesional, que queramos para la Roja, va a venir. Y ya se vienen los amistosos de fin de año y las Eliminatorias el próximo año. Es difícil traer a alguien de renombre, porque ese técnico difícilmente aceptará sin saber quién va a ser su jefe o su socio durante los próximos cuatro años.

Claro. Se puede dar una situación similar a la de Reinaldo Rueda. Venía de la era de Arturo Salah, no era del gusto de Milad y terminó saliendo....

Bueno, sí. Pero es distinto porque se interrumpió un mandato. Pero aquí partir con un mandato nuevo en enero del próximo año y que ese presidente esté solamente por un año, porque no va a estar más de un año, porque van a tener que llamar a elecciones, es descabellado.

¿El candidato es Manuel Pellegrini?

Yo no estoy a cargo de ese proceso de búsqueda.

¿Pero le gusta Manuel Pellegrini para la Roja?

Claro, a quién no le gustaría que llegara a la Selección, pero hay otra gente a cargo de llevar adelante ese proceso.

Justo Álvarez, presidente de la ANFA.

A usted se le acusó de estar manejando los estatutos de la Federación para poder quedarse en el cargo...

Que bueno que me lo pregunta. Nosotros estamos trabajando por el futuro del fútbol de Chile, no por buscar un traje a medida para un personaje, sea yo u otro. Los estatutos de la ANFP dicen que los integrantes del Consejo de la Federación son cinco directores. Es decir, yo y cuatro más, y cuatro nombrados por el directorio. Y nosotros fuimos más allá, les pedimos a os clubes que nos presentaran candidatos de esos cuatro, sin tener por qué hacerlo. No hemos dicho “tú, tú, tú, tú, adiós, ya, listo”. Y ahí entraron dos clubes grandes, un club de la B y otro club de la A.

Pero en esa elección que ustedes realizaron quedó fuera Juan Tagle, uno que evaluaba presentarse a la Federación y que mantenía diferencias con usted...

Mira, yo con Juan no tenemos ningún conflicto, ninguna cosa, nada. Trabajamos en muchas comisiones juntos. Conseguimos el contrato con TNT, un contrato que se lo quisiera cualquier país, y después entró una comisión ampliada que duró una semana y ahí participó Juan Tagle. Yo soy más de sombras, tú sabes que no soy de entrevistas ni ando mostrándome, pero creo que también hay que decir que el tema del juicio y la recuperación de confianza y de mirarnos como socios, tanto TNT como nosotros, y toda la solución, yo la lideré. Pero yo no salgo a buscar aplausos ni nada, no me gusta. Ahora vienen las elecciones y hay muchos candidatos que se pueden presentar, como Juan Tagle, Aníbal Mosa, entre otros. Acá no se luce tanto, pero el principal legado que les dejaremos a los que vengan son el equipo humano que hay. Y ojalá, Dios quiera, y eso espero, porque yo voy a empujar para eso, que ojalá nos mantengan y que ellos quieran seguir, eso es lo más importante. Porque partir de cero cuesta, cuesta mucho armar equipo.

A Juan Tagle se le acusa de haber realizado un golpe de estado en la ANFP. Lo dijo Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo...

No, yo no me quiero referir a eso, porque ese tema es pasado. Lo único que yo digo es que ocurrieron situaciones al menos complejas, y yo, insisto, siempre voy a estar por defender la institucionalidad, que las cosas se hagan bien.

Foto: @cruzados

¿Usted llamó a los directores de Cruzados para bloquear la candidatura de Juan Tagle a la Federación?

No, para nada. Insisto, yo no tengo sesgos personales ni nada contra nadie. Simplemente me interesa la institucionalidad, que las cosas se hagan bien y que la gente que esté aporte lo mejor.

¿Pero nunca quiso ser presidente de la ANFP o de la Federación?

Es súper tentador el cargo, estoy convencido de que tengo las capacidades para asumir el cargo. Pero lo cierto, es que voy a cumplir seis años y yo no gano un peso en esto, nunca he ganado. Le debe pasar a la gran mayoría de los dirigentes que están en esto. Los momentos gratos en esto son muy pocos, se pasa bastante mal. Como decía Arturo Salah, esto es una silla eléctrica.

¿A qué se dedicará?

Me seguiré dedicando a mis temas inmobiliarios. Afortunadamente, me va bien, pero quiero dedicarme a mi negocio. A propósito de mi enfermedad (fue operado de un cáncer), también quiero tener más tiempo, quiero viajar, quiero tener tiempo libre y quiero vivir tranquilo.

¿Qué ANFP va a entregar?

Vamos a entregar una ANFP con números azules, sin patrimonio negativo. No digo que sobre la plata, pero alcanza. Buenos contratos. No nos olvidemos que tenemos casi encima ya la próxima clasificatoria. Si podemos hablar de legado, hoy día creo que el legado será entregar una ANFP con su finanza sana, ordenada. Y quizás el mayor legado debería ser esta separación, tan anhelada por todo el mundo.

Su visión positiva es bien diferente a la opinión de varios clubes, que acusan desorganización de la ANFP, más allá de los números azules que usted defiende. Y los resultados deportivos tampoco lo acompañan.

Lamentablemente, esto es así. Nosotros administramos pasión, y aquí lo más importante es que la Selección clasifique, que el club gane el domingo, y eso es lo que te mueve la aguja. Nosotros podemos tener el mejor de los complejos del mundo, un estadio, los mejores estados financieros, todo, pero al final lo que manda son los resultados. Creo que el cambio generacional afecta, afecta mucho, porque parte con la Generación Dorada, después la mezcla entre juveniles y dorados, terminan jugando más con juveniles, y hay jugadores que lamentablemente no están en una etapa, una edad o una competencia, para el nivel de la Selección. En este nuevo proceso yo soy bastante optimista, porque hay muchos jugadores que están explotando, y que están creciendo, y que pueden enfrentar unas clasificatorias que son bastante largas.

Su relación con Milad y la Copa de la Liga

Algunos clubes critican su forma de liderar. Lo acusan de ser prepotente....

Desconozco, pero creo tener la mejor de las relaciones con todos los presidentes de clubes. Sí tengo un estilo bien marcado. Si tú me llamas y me pides algo, yo lo primero que te voy a decir es déjame verlo. Veo los estatutos, las normas, los reglamentos y, si corresponde la solicitud, voy a ayudarte. Yo no soy un líder político que le digo a todo el mundo que sí, y eso muchos me lo agradecen. Yo siempre soy súper apegado a los estatutos, a los reglamentos y en base a eso es que nosotros resolvemos. Y toda la gente es clara que nosotros lo hacemos de esa manera. Antiguamente no era así, pero muchos años atrás, dependiendo quién era el que solicitaba algo, se le hacía o no se le hacía. Es parejo para todos.

¿Pablo Milad es ese líder más político?

O sea, Pablo, no es que sea el líder político. Es el líder. Él es el presidente. Yo soy solo secretario general y hago mi pega. Nada más.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

¿No manda usted en la ANFP?

No.

¿No manda usted más que Milad?

No, para nada. Hago mi pega, apoyo, quizás soy más obrero que dirigente, porque me gusta trabajar y en lo que puedo aportar, lo hago.

Algunos clubes aseguran que usted quiso postularse en la última elección y competir con Pablo Milad por la presidencia....

¿En la última elección? Muchos clubes me pidieron que yo me postulara, pero no. Pablo es mi amigo y yo tengo códigos y simplemente dije “Pablo, si tú te postularas, para mí nunca va a ser una opción”. Jamás. Y si quieres que te acompañe cuatro años más, feliz de hacerlo. No tengo ambiciones de ese tipo. No me interesa.

¿Usted tiene una buena relación actualmente con Milad?

Muy buena. Somos amigos. Uno siempre puede tener diferencias, distintas opiniones, pero de ahí a instalar conflictos, enemistades, o que yo mando más que él. No, al contrario. No. Cada uno en su función, como corresponde.

¿Qué rol jugó usted en el fracaso del naming right de la Copa de la Liga? ¿Cuál es o fue su relación con Constructora Independencia?

Eso fue una cuestión con la que me trataron de ensuciar. La Constructora Independencia es una tremenda constructora del Maule, a quienes conozco, y Felipe de Pablo, que fue gerente comercial, golpeó 25 mil puertas y ninguna empresa se interesó. Sí, en un momento Independencia se interesó, pero a próposito de que trataron de ensuciarla, solo porque los conozco, nos quedamos sin naming right. Pero sabe... se equivocaron todas las empresas, porque el campeonato más es visto es la Copa de la Liga. Increíble, pero es así.