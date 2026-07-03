A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming
El cuadro de Lionel Messi sale a la cancha por los 16avos del Mundial 2026.
Argentina busca mantenerse en pie para defender el título del Mundial y este viernes sale a la cancha contra Cabo Verde por los 16avos de final.
El cuadro con Lionel Messi viene de cerrar la fase de grupos con un resultado 3-1 ante Jordania.
Por su parte, los africanos tuvieron un último duelo en el que empataron sin goles con Arabia Saudita.
Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde
El partido de Argentina contra Cabo Verde es este viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile.
Los equipos se miden en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos, para este compromiso.
Dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde
El partido de Argentina contra Cabo Verde se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online de este cruce va por chilevision.cl, además de las plataformas DGO, Paramount+ y en Disney+ dentro del Plan Premium..
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