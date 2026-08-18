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    CFA ve riesgos para cumplir meta fiscal 2026 y pide medidas adicionales para contener el gasto

    Sobre los ingresos fiscales el Consejo pone alerta que el aumento de los ingresos fiscales asociado al favorable desempeño de la minería podría tener un elevado componente transitorio y, por tanto, no debiera traducirse en incrementos permanentes del gasto público.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Consejo Fiscal Autónomo

    El gobierno tiene comprometida cumplir la meta fiscal prevista para este año de -2,6% del PIB de Balance fiscal estructural. Esa previsión fue refrendada en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre. Y si bien, en distintas entrevistas, Hacienda mantiene como ancla que se logrará, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) lo pone en duda.

    En su Informe sobre Balance Estructural y nivel prudente de deuda publicado este lunes, el organismo técnico advierte que “el cumplimiento de la meta de Balance Estructural (BE) para 2026 requiere que se materialicen las medidas de ajuste de gasto aún pendientes, según lo anunciado por el Ejecutivo”.

    En ese sentido, explican que la Dipres proyecta un déficit estructural de 2,6% del PIB, frente a 2,8% en el IFP correspondiente al primer trimestre de 2026, con lo que se alcanzaría la meta anunciada en el Decreto de Política Fiscal. “Esto supone ejecutar medidas de contención del gasto que implicarían una reducción neta de US$674 millones, junto con una mejora de los ingresos estructurales de US$211 millones”, dice el CFA.

    Si bien el Consejo valora el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en la primera etapa del ajuste fiscal propuesto, “advierte que la segunda etapa de dicho plan, necesaria para cumplir la meta del 2026, se presenta únicamente de manera agregada, lo que dificulta su seguimiento”.

    Asimismo, estima “importante que la implementación de las medidas adicionales permita absorber eventuales presiones de gasto que puedan surgir durante el segundo semestre, de forma de resguardar el cumplimiento de la meta de BE para 2026 y la credibilidad de la regla fiscal”.

    Sobre los ingresos fiscales el Consejo pone alerta que el aumento de los ingresos fiscales asociado al favorable desempeño de la minería podría tener un elevado componente transitorio y, por tanto, no debiera traducirse en incrementos permanentes del gasto público.

    Detalla que, durante el primer semestre de 2026, los ingresos públicos crecieron 5,5% real anual, con un aumento de 37,9% en la tributación de la Gran Minería Privada del cobre (GMP10) y una caída de 1,4% en la del resto de los contribuyentes. En este sentido, el consejo reitera la importancia de mantener la senda de consolidación fiscal y evitar comprometer gasto permanente sobre la base de ingresos con persistencia incierta.

    26.05.2026 Paula Benavides - President del CFA Foto: aPablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Mediano plazo

    Si cumplir la meta fiscal del 2026 el CFA lo ve ya complejo, lo es aún más que se materialicen en el horizonte de proyección, es decir, entre 2027-2030.

    “Las proyecciones del escenario base de la Dipres muestran que el cumplimiento de las metas de Balance Estructural para 2027-2030 requerirá ajustes adicionales”, dice el CFA. En particular, indican que “las holguras fiscales del escenario base del Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre del 2026 son negativas durante todo el período, situándose entre 0,16% y 0,54% del PIB anual, incluso considerando un crecimiento del gasto comprometido inferior al del PIB”.

    En consecuencia, subrayan que “para alcanzar la trayectoria anunciada será necesario implementar medidas adicionales por el lado de los ingresos, del gasto o de una combinación de ambos”.

    Asimismo, indican que, según la información proporcionada por la Dipres, “el diseño de este ajuste adicional aún se encuentra en desarrollo. En este contexto, el Consejo estima pertinente que la Dipres avance oportunamente en su definición e implementación durante el segundo semestre de 2026, con el objeto de resguardar la implementación del plan de medidas correctivas para enfrentar el incumplimiento de la meta de BE de 2025, así como de acciones correctivas adicionales que se pudiera necesitar para el cumplimiento de la meta de BE 2026

    La trayectoria para la deuda pública es desafiante. El objetivo es que no supere el 45% del PIB, sin embargo, para el CFA eso es improbable. “Las estimaciones de la Dipres y del CFA muestran que la deuda bruta superaría el nivel prudente de 45% del PIB desde 2029. La proyección de la Dipres muestra que la trayectoria de la deuda bruta, en el escenario de gasto comprometido, superaría el nivel prudente de 45% del PIB en 2029 y alcanzaría 45,5% del PIB en 2030″.

    En cambio, indican que “bajo el escenario de gasto compatible con las metas de Balance Estructural es decir con ajustes de gastos adicionales, la deuda se mantendría por debajo de dicho umbral durante todo el horizonte de proyección”.

    Desde el CFA explican que su proyección, que difiere de la Dipres, se debe principalmente por supuestos distintos sobre otros requerimientos de capital, también muestra una alta probabilidad de superar dicho umbral. “El Consejo advierte además que estos resultados descansan en supuestos exigentes de consolidación fiscal y de materialización de mayores ingresos asociados en el contexto del PdL de Reconstrucción Nacional”, puntualiza el crítico informe del Consejo Fiscal Autónomo.

    Megarreforma

    Dentro del análisis que hizo el CFA también hay un foco en los efectos fiscales que generará la megarreforma.

    De acuerdo al análisis del CFA, “la información publicada por la Dipres en el Informe de Finanzas Públicas para el escenario alternativo asociado al Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social (megarreforma) no permite reconciliar adecuadamente sus proyecciones con las del Informe Financiero. Con posterioridad a la publicación del Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre la Dipres señaló al CFA que estas discrepancias obedecen a diferencias metodológicas entre el Informe Financiero y el Informe de Finanzas Públicas, las que no se explicitan”.

    En ese sentido, sostienen que “a juicio del Consejo, dichas diferencias metodológicas debieran informarse en una nota complementaria al IFP, de manera que las proyecciones del escenario alternativo puedan ser verificadas y evaluadas por terceros. Asimismo, recomienda resguardar la consistencia metodológica entre ambos instrumentos y fortalecer la transparencia de los supuestos utilizados”.

    Más sobre:CFAConsejo Fiscal Autónomo

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