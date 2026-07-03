Fact check al “veto” acusado por Evelyn Matthei: al menos 26 excolaboradores de su campaña trabajan en el gobierno

La semana pasada, en conversación con el matinal Tu Día, Evelyn Matthei -quien resultó quinta en la elección presidencial del año pasado- acusó que “muchos” representantes Chile Vamos, la coalición que la llevó a la papeleta, “están vetados” en el gobierno de José Antonio Kast.

“No me van a llamar y mucha gente que trabajó conmigo está vetada”, planteó. Así, puso como ejemplo a Christian Alveal, exdirector de gendarmería, a quien sindicó como el que más sabe respecto a esa temática y no ha sido convocado.

Si bien en la administración de Kast hay varios nombres de esa coalición que fueron marginados, en el caso del entorno de la exministra hay un número considerable de personeros que fueron fichados. La Tercera hizo una revisión de los que integraron su extinto comando de Enrique Foster 203 y colaboraron en su campaña, y concluyó que al menos 26 de ellas hoy se desempeñan en el gobierno .

Diego Paulsen (RN), quien se desempeñó como jefe de campaña de Matthei, fue nombrado por Kast como embajador de Chile en el Reino Unido.

El actual ministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI) fue parte del comité de asesores del comando de la exalcaldesa, hasta que Matthei decidió disolver ese espacio de coordinación.

Otra estrecha colaboradora del extinto comando -como presidenta de Demócratas, parte del comité político- fue Ximena Rincón, a quien Kast nombró como ministra de Energía. La titular de Medio Ambiente, Francisca Toledo, también participó del equipo económico de Matthei como experta.

Tres subsecretarios de Kast tuvieron un paso por el núcleo programático de la exalcaldesa: Constanza Castillo (Secretaría General de la Presidencia) -quien también trabajó estrechamente con Paulsen-, Máximo Pavez (Interior) y Emilio de la Cerda (Culturas).

Claudio Pontillo, uno de los nombres que aterrizó el comando a mediados de la campaña para reforzar aspectos territoriales y de avanzada, hoy trabaja en el gabinete del Presidente Kast. Durante la campaña, Pontillo contó en su equipo con Heinz Almendares, uno de los encargados territoriales de Matthei y hoy seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana.

Quien fue la vocera de temas educacionales de Matthei, Magdalena Vergara, asumió, de la mano del Mandatario, como encargada del Sistema Nacional de Cuidados.

Jorge Astudillo se integró al comando para apoyar el trabajo de Paulsen. Actualmente es el jefe de gabinete del ministro José García (Secretaría General de la Presidencia).

El encargado de seguridad de Matthei, Carlos Maldonado, fue designado por Kast como consejero del directorio de Banco Estado.

El otrora diputado Andrés Jouannet, en su calidad de timonel de Amarillos, fue parte del comité político del comando de Matthei. Él fue nombrado como subsecretario de Seguridad y, luego, pasó al Segundo Piso de Kast. En ese mismo espacio está Álvaro Bellolio, quien fue parte del equipo de seguridad de la exabanderada, encargado del plan migratorio.

El exsenador Juan Antonio Coloma (UDI), quien también tuvo un rol activo en la campaña de Matthei como coordinador político, hoy es embajador de Chile en España. Luz Ebensperger (UDI), en tanto, llegó a la representación chilena en Uruguay. Ella integró el elenco de 11 voceros que, al poco andar, fue reformulado.

El representante de Chile en Brasil, Issa Kort, lideró el área internacional del equipo de la exabanderada. En ese grupo también colaboró Alfonso Silva, hoy designado embajador de Chile en China; Patricio Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores; y Milenko Skoknic, embajador en Perú.

Incluso, Matthei puso a disposición a ese grupo para colaborar con la administración anterior cuando Estados Unidos anunció un arancel del 50% a las importaciones de cobre.

Otro actual embajador que participó del comando fue Juan Manuel Santa Cruz, quien integró el comité político de Matthei como presidente de Evópoli. Hoy representa a Chile en la OCDE como embajador de Kast.

Otra exintegrante es Natalia Pérez, quien trabajó estrechamente en la administración de la campaña junto al hermano de la excandidata, Fernando Matthei. En la actualidad cumple funciones en el Servicio de Cooperación Técnica, dependiente del Ministerio de Economía.

Por su parte, Juan Pablo Lira es jefe de gabinete de la subsecretaría de Servicios Sociales. El ingeniero comercial fue parte del mismo equipo donde colaboró la ministra Toledo, con otros 40 expertos en economía.

Juan José Lagorio encabezó la división de prensa del comando perdedor. El periodista aterrizó en la Cancillería como director de comunicaciones ministro Francisco Pérez.

La también periodista Karelyn Luttecke, colaboró en el comando una vez que aterrizó Coloma en la coordinación política de la campaña. Hoy se desempeña como jefa de comunicaciones de Interior. En esa misma repartición trabaja Manuela González, parte del equipo de periodistas de Matthei.