El equipo económico de Matthei: Los 40 expertos que buscan viabilizar los pilares económicos del programa

Silencioso e intenso fue el trabajo de varias semanas del círculo estrecho de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para fichar a 40 economistas y expertos que buscarán dar el soporte técnico al programa económico de la carta de Chile Vamos. Bajo el rótulo de “economistas por Matthei”, el grupo será presentado públicamente mañana lunes por la propia candidata en conferencia de prensa, en un intento por liderar el clave debate económico de la campaña y dar la señal de que su eventual gobierno es el que está mejor posicionado para apuntalar el crecimiento y la inversión del país.

Sin dar nombres, la propia Evelyn Matthei anticipó esta semana, en un seminario de la Cámara Chilena de la Construcción, que varios de los integrantes de su equipo ya estaban trabajando en los pilares del programa económico y fundamentalmente en destrabar la burocracia que impide el crecimiento. “Haré todo lo posible junto con el gran equipo que me acompaña para retomar el vigor… Vamos a galopar”, dijo en la oportunidad la carta de oposición en un debate que reunió a otros candidatos a la presidencia.

“Vamos a tener equipos y un compromiso total de volver a tener seguridad, crecimiento, inversión y pleno empleo en Chile. Me voy a preocupar personalmente de recortar gastos superfluos, trabas burocráticas, plazos eternos, exigencias ridículas, contratos abusivos… Tenemos grandes equipos que están trabajando, experimentados, profesionales”, destacó en el mismo foro.

La lista de 40 economistas y expertos que acompañarán a la candidata de Chile Vamos se cerró recién este viernes y está compuesta por exministros de Economía y Hacienda y expresidentes del Banco Central, además de académicos y decanos de facultades de universidades. También se incluyó un grupo de economistas “sub 35” que ya están trabajando en algunas áreas del programa, revelan fuentes del comando.

Entre los referentes que integran este grupo están los economistas de la Universidad Católica y expresidentes del Banco Central, Rodrigo Vergara, y Vittorio Corbo, además del exvicepresidente del organismo monetario, Sebastián Claro, quienes gozan de una especial y larga cercanía con Evelyn Matthei. “Son orejeros frecuentes de la candidata en materia económica”, aseguran cercanos, quienes no descartan que Vergara y Claro puedan ser firmes candidatos a liderar Hacienda en un eventual gobierno de la carta de oposición.

Otro grupo lo componen los exministros de Hacienda de las dos administraciones de Sebastián Piñera, Ignacio Briones y Felipe Larraín, ambos graduados en la UC y doctores en Economía. Briones ha logrado una cercanía de relevancia con la candidata en los últimos años y su participación fue clave en el debate sobre la aprobada reforma de pensiones y en instalar la discusión sobre el déficit estructural crónico de las arcas fiscales.

También participan del equipo los exministros de Economía José Ramón Valente (MBA de la Universidad de Chicago) y Juan Andrés Fontaine. Este último, además, fue ministro de Obras Públicas en el último gobierno de Piñera. Se suma, a su vez, Alejandro Weber, sicólogo UC de Chile y MBA de la Universidad de Duke, quien fue subsecretario de Hacienda y actualmente es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la USS.

De participación clave en la aprobada reforma de pensiones, la economista y directora del Centro de Estudios Financieros en ESE Business School Chile, Cecilia Cifuentes, también forma parte del grupo, al igual que el doctor en Economía de la Universidad de California, socio de Econsult y director de empresas, Gonzalo Sanhueza.

Los tres pilares del programa

Durante el lanzamiento que realizará Matthei este lunes se buscará dar una señal potente respecto de la importancia que le da la candidatura al eliminar la llamada “permisología” o las trabas burocráticas que entorpecen el crecimiento. Según fuentes del comando, este es uno de los tres grandes pilares del programa económico, a los que se suman el recorte y optimización del gasto público sin afectar programas sociales, y la rebaja de impuestos a las empresas.

“Desde hace algún tiempo varios economistas del equipo económico han estado trabajando en una revisión exhaustiva de permisos, reglamentos y decretos que traban los grandes proyectos”, afirma la misma fuente, quien asegura que el foco está puesto en los procesos administrativos de aprobación medioambiental y en las competencia del Consejo de Monumentos Nacionales. “Muchas veces los seremis encargados no tienen las competencias para resolver las trabas y algunos no tienen la voluntad política”, añade.

De hecho, la propia Evelyn Matthei dijo esta semana que están revisando “cada reglamento” de los servicios públicos que intervienen en la entrega de permisos y reconoció que difícilmente habrá tiempo en su gobierno para cambiar las leyes respectivas. “Hay que empezar a hacer los cambios de inmediato y eso significa cambios de reglamentos, pero también significa cambios de personas, porque cuando uno tiene una persona ejerciendo un cargo que no sabe de lo que está hablando y que fue puesta ahí por pituto, por familia… y que además no tiene ninguna confianza en el sector privado, entonces obviamente que las cosas no fluyen”, dijo la carta presidencial en el seminario de la Cámara Chilena de la Construcción, quien insistió en sus críticas al Consejo de Monumentos Nacionales. “No puede ser que paren una obra de construcción durante un año porque encontraron tapitas de Coca Cola”, reiteró. Incluso, dijo entonces que iba a crear una oficina en la Presidencia para destrabar todos los proyectos importantes de minería, energía, construcción y plantas desaladoras de agua.

El segundo pilar está enfocado en soluciones al complejo momento por el que atraviesan las finanzas públicas que afectará al próximo gobierno. La propia Matthei ha insistido en recortes del gasto público estructural de US$ 6 mil millones, alrededor de un 2% del PIB, lo que significa un ajuste de gasto de US$ 1.500 millones por año. En el comando enfatizan en querer “optimizar” el gasto público, fundamentalmente en los programas que pueden ser ineficientes o pueden estar duplicados, y que no afecten el gasto social. Por ejemplo, destacan que hoy existen 22 programas focalizados en los recién nacidos. “Muchos de ellos se pueden fusionar para cumplir el mismo objetivo”, adelantan en el comando y revelan que ya existe un grupo de economistas del equipo trabajando en esta área, como el actual decano de Facultad de Administración y Economía de la UDP, Mauricio Villena.

“Vamos a tener que recortar US$ 6 mil millones del gasto fiscal, pero vamos a recurrir a concesiones para construir cárceles, hospitales, caminos, infraestructura y también viviendas y escuelas”, ha dicho Matthei, quien ha reiterado que su gobierno buscará crecer a tasas del 4%, el doble de lo que hoy se expande la economía.

El último pilar es embarcarse en una fuerte rebaja de los impuestos a las empresas y que actualmente está en un 27%. Tal como ha dicho Matthei en los últimos meses, la candidata busca bajar la tasa corporativa a un 18% en un plazo máximo de 10 años. También está en sus planes, revelan en el comando, establecer invariabilidad tributaria para los proyectos, de manera de aumentar la inversión y el crecimiento. “Una especie de DL 600 como el que hubo en el pasado en Chile”, concluyen.

Los otros economistas y expertos que integran el equipo

