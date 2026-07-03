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    Política

    Contraloría da 10 días hábiles a la Dipres para aclarar si decreto N°333 con recortes en Salud fue o no publicado

    El decreto detalla el plan de reducción presupuestaria del gobierno para la cartera, en la que destacan bajas en los recursos a hospitales públicos y un ajuste a la APS. La respuesta de la CGR surgió tras un oficio de la bancada PPD-Independientes, que espera con esta información recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar los recortes.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Contraloría da 10 días a la Dipres para aclarar si decreto N°333 con recortes en Salud fue o no publicado JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La Contraloría General de la República (CGR) solicitó que la Dirección de Presupuestos (Dipres) aclare en un plazo de 10 días hábiles si el decreto N° 333 que detalla recortes en el Ministerio de Salud finalmente fue publicado por Hacienda.

    Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional”, detalla la solicitud por parte del ente fiscalizador.

    Se espera que el Ministerio de Hacienda detalle la fecha exacta, soporte digital o material y cómo se comunicó el Decreto N°333 por parte de Hacienda.

    El Decreto N°333 especifica el plan de recorte presupuestario por parte del gobierno de José Antonio Kast para el Ministerio de Salud. En particular, se detallan reducciones de recursos a diversos hospitales públicos del país y un ajuste en la Atención Primaria de Salud (APS).

    La acción surgió tras un oficio enviado por la bancada PPD-Independientes el pasado 19 de junio, que esperan tener esta información para poder finalmente recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar los recortes en esta área.

    Prensa PPD

    La Contraloría confirma lo que habíamos señalado, la opacidad y poca transparencia que ha tenido el gobierno para tramitar y ejecutar los decretos de recortes presupuestarios, especialmente respecto de la salud pública en nuestro país”, señaló sobre la situación el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto.

    “Evidentemente que estos recortes vulneran principios democráticos y también las normas legales y constitucionales. Nosotros vamos a seguir adelante exigiendo transparencia y vamos a llegar a todas instancias que sean necesarias para frenar, y dar pie atrás a estos recortes presupuestarios que han sobrepasado todo límite y que van, sin duda alguna, a afectar a la clase media y los sectores vulnerables de nuestro país”, añadió el legislador.

    El parlamentario Fernando Zamorano (PPD), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, mencionó que “esto demuestra que existen dudas razonables que deben ser respondidas. Sería gravísimo que se estén realizando recortes en salud sin que el decreto ni siquiera haya terminado su tramitación legal. Vamos a seguir fiscalizando para que se esclarezca con claridad y transparencia totalmente este proceso.

    Más sobre:SaludDecreto 333HaciendaRecortesRaúl SotoFernando Zamorano

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