PPD prepara requerimiento ante el TC por recortes en Salud y oficia a CGR por no publicación de decreto N° 333

Desde el Partido Por la Democracia (PPD) todavía continúan preparando una eventual acción contra el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional por el anuncio de recortes presupuestarios en el área de Salud.

Ofensiva que fue dada a conocer el pasado lunes por el presidente del partido, Raúl Soto, posterior a la reunión de coordinación de la oposición. “Se ha sumado una nueva variante, que es la posibilidad de evaluar nuevos requerimientos al Tribunal Constitucional para ver la posibilidad de impugnar y eventualmente frenar los decretos de recorte presupuestario, especialmente en materias sensibles para el país, como son en salud”, detalló el diputado aquella jornada.

Según detallaron a La Tercera desde el partido, el requerimiento esta siendo actualmente preparado por abogados constitucionalistas que asesoran a la bancada del PPD en el Congreso.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Sin embargo, señalan que por el momento se encuentran imposibilitados de llevar el decreto al Tribunal Constitucional debido a que todavía no constaría su publicación en ningún sitio.

Por ello, desde el PPD presentaron un oficio a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre las razones por las que no se ha publicado el Decreto Supremo N°333 por parte del Ministerio de Hacienda, en el que se detallarían los recortes en el área de Salud.

Y es que el pasado mes de mayo se conoció el Decreto N°333, el que tuvo su toma de razón con alcances por parte de la CGR el pasado 13 de mayo 2026 por el Jefe de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la entidad.

Según detalla el oficio, “si bien, este tipo de Decretos no estila ser publicado a través de Diario Oficial, debe constar en otro instrumento o soporte digital, repositorio u otro mecanismo público”.

En justificación al eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el documento señala que “los parlamentarios firmantes sostenemos que el uso de un Decreto de esta naturaleza, en materia presupuestaria y con la finalidad de adaptar el gasto público durante el año fiscal, bajo el argumento de asegurar la responsabilidad fiscal, no configura un fundamento suficiente para trasgredir principios y reglas constitucionales y legales”.

“Entendiendo que, el DS Nº333 modifica la ley vigente de Presupuesto del Sector Público, rebajando el financiamiento de la partida correspondiente al Ministerio de Salud y, consecuencia de ello disminuye recursos al Fondo Nacional de Salud; al Instituto de Salud Pública de Chile; a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud; a la Subsecretaria de Redes Asistenciales; entre otros capítulos y programas, debe gozar de máxima publicidad y cumplir de forma estricta lo requisitos legales esenciales debido al interés público comprometido. Esta rebaja afecta y afectará directamente a todos los chilenos y chilenas “, acusan desde el PPD.

Respecto a la no publicación, explican que “el hito publicitario por lo demás es relevante para el ejercicio de acciones constitucionales, los legitimados activos que quisieran impugnarlo y recurrir de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional poseen un plazo, el artículo 93 Nº16 de la Constitución Política de la República señala explícitamente que el plazo es de 30 días el que se contará desde la publicación o notificación del texto que se impugna”.

Por ello, en el oficio firmado por todos los diputados de la bancada, piden la fecha de publicación del DS N°333, la fecha de su comunicación al Ministerio de Salud, un soporte digital o material que conste fehacientemente su publicación o notificación, además de la fecha y mecanismo utilizado para comunicar su contenido a las reparticiones públicas que debieron rebajar gasto público.