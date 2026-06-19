SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Enel Américas salta 10% y el mercado valora anuncio de recompra de acciones

    La compañía citó a junta extraordinaria de accionistas para aprobar la propuesta. En el mercado calcular que el precio a ofrecer sería de $92,4, y que se haría del 36% del free float.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    16 Mayo 2025 Fachada edificio coorporativo Enel Foto: Andres Perez Andres Perez

    Como una noticia positiva tomó el mercado el anuncio realizado este jueves por Enel Américas, relativo a una recompra de acciones.

    En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía comunicó que citó a junta extraordinaria de accionistas para votar la creación de un programa de adquisiciones de títulos de propia emisión por hasta el 5%.

    El programa, según comunicó, tendrá una duración de 90 días. Los accionistas deberán votar, además, la delegación en el directorio de la fijación del precio de adquisición, esto “considerando como base el precio promedio ponderado durante los 90 días anteriores al día 17 de junio de 2026, según la cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, más un premio de hasta un 15%”.

    La reacción del mercado este viernes fue inmediata. Los papeles de la compañía se dispararon y al mediodía se empinan en torno a 10%.

    Al cierre del jueves las acciones de Enel Américas cotizaban en $75,3, acumulando una caída de 9,25% en 2026. Actualmente los títulos transan en $82,8 y la baja anual se revierte a -0,25%.

    Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, detalla que el monto en acciones que no controla el mayoritario es de un 17,7% equivalente a 14 mil millones de acciones, por lo que la compra del 5% implica a alrededor de 5.114 millones de acciones. Eso significa adquirir un 36,5% del free float.

    “Desde la perspectiva de precio, la oferta implica un valor estimado de compra de $ 92,4, y el mercado ya lo internalizó. De la perspectiva del accionista, a este nivel de precio, le es indistinto vender en bolsa o participar en la operación. Sin embargo, un punto en contra es que la liquidez se verá reducida, por lo que es una oportunidad de salida”, sostiene.

    Por su parte, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, sostiene que el anuncio “nos parece una buena noticia desde dos puntos de vista. El primero es que la administración considera que el precio actual de la acción está por debajo de lo que considera un precio justo”.

    “Lo segundo, es que dentro de los programas de recompra, cumplido el plazo que se defina (puede ir de 1 a 3 años), en una nueva Junta Extraordinaria se puede tomar la decisión de eliminar esas acciones, lo que implica que el patrimonio se divide en menos acciones, por lo tanto, sube el valor libro de las acciones que quedan circulando”, agrega Araya.

    En concreto, la compra de acciones de propia emisión está regulada en los artículos 27A a 27C de la Ley de Sociedades Anónimas, donde se establece que una junta extraordinaria puede aprobar la adquisición por un monto máximo de hasta 5%. Junto con ello, se detalla que, una vez adquiridas, las acciones pueden ser vendidas en el mercado dentro de un plazo máximo de 24 meses. De no ser enajenadas, el capital social quedará disminuido de acuerdo a la regulación y normas contables vigentes.

    Esta no es la primera vez que Enel Américas realiza un proceso similar. En septiembre del año pasado adquirió el 4% de las acciones en unos US$ 467 millones. En la instancia la empresa se hizo de 4.291.195.581 acciones a un precio $105,23.

    Actualmente la capitalización bursátil de la firma alcanza los US$9.469 millones, por lo que el 5% implican unos US$473,5 millones.

    Más sobre:MercadoEnel AméricasAccionesCompra de acciones de propia emisión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería pone fin a las funciones del cónsul en Haití, instruye sumario y envía equipo para reorganizar operaciones en el consulado

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

    Cushman & Wakefield: reconversión de edificios patrimoniales podría elevar hasta 50% su valor de mercado

    Lo más leído

    1.
    Solo con votos del oficialismo y tras un tenso debate, Comisión de Hacienda del Senado aprueba en general la megarreforma

    Solo con votos del oficialismo y tras un tenso debate, Comisión de Hacienda del Senado aprueba en general la megarreforma

    2.
    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición

    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición

    3.
    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    4.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    5.
    Argentina y Perú disparan sus exportaciones a China y EE.UU., mientras Chile crece bajo el promedio regional

    Argentina y Perú disparan sus exportaciones a China y EE.UU., mientras Chile crece bajo el promedio regional

    6.
    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Cancillería pone fin a las funciones del cónsul en Haití, instruye sumario y envía equipo para reorganizar operaciones en el consulado
    Chile

    Cancillería pone fin a las funciones del cónsul en Haití, instruye sumario y envía equipo para reorganizar operaciones en el consulado

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Abogados de la Defensoría sufren agresión saliendo del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos
    Negocios

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años
    Tendencias

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal
    El Deportivo

    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal

    La UC alerta a sus hinchas ante la aparición de paquetes de viajes para el partido contra Estudiantes

    Brasil y Paraguay buscarán su primer triunfo: quién juega este viernes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado
    Cultura y entretención

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”
    Mundo

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Ucrania reivindica que ataca Rusia con sus propias armas y denuncia “propaganda” para ocultar la “humillación”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico