Enel Américas salta 10% y el mercado valora anuncio de recompra de acciones

Como una noticia positiva tomó el mercado el anuncio realizado este jueves por Enel Américas, relativo a una recompra de acciones.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía comunicó que citó a junta extraordinaria de accionistas para votar la creación de un programa de adquisiciones de títulos de propia emisión por hasta el 5%.

El programa, según comunicó, tendrá una duración de 90 días. Los accionistas deberán votar, además, la delegación en el directorio de la fijación del precio de adquisición, esto “considerando como base el precio promedio ponderado durante los 90 días anteriores al día 17 de junio de 2026, según la cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, más un premio de hasta un 15%”.

La reacción del mercado este viernes fue inmediata. Los papeles de la compañía se dispararon y al mediodía se empinan en torno a 10%.

Al cierre del jueves las acciones de Enel Américas cotizaban en $75,3, acumulando una caída de 9,25% en 2026. Actualmente los títulos transan en $82,8 y la baja anual se revierte a -0,25%.

Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, detalla que el monto en acciones que no controla el mayoritario es de un 17,7% equivalente a 14 mil millones de acciones, por lo que la compra del 5% implica a alrededor de 5.114 millones de acciones. Eso significa adquirir un 36,5% del free float.

“Desde la perspectiva de precio, la oferta implica un valor estimado de compra de $ 92,4 , y el mercado ya lo internalizó. De la perspectiva del accionista, a este nivel de precio, le es indistinto vender en bolsa o participar en la operación. Sin embargo, un punto en contra es que la liquidez se verá reducida, por lo que es una oportunidad de salida”, sostiene.

Por su parte, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, sostiene que el anuncio “nos parece una buena noticia desde dos puntos de vista. El primero es que la administración considera que el precio actual de la acción está por debajo de lo que considera un precio justo”.

“Lo segundo, es que dentro de los programas de recompra, cumplido el plazo que se defina (puede ir de 1 a 3 años), en una nueva Junta Extraordinaria se puede tomar la decisión de eliminar esas acciones, lo que implica que el patrimonio se divide en menos acciones, por lo tanto, sube el valor libro de las acciones que quedan circulando”, agrega Araya.

En concreto, la compra de acciones de propia emisión está regulada en los artículos 27A a 27C de la Ley de Sociedades Anónimas, donde se establece que una junta extraordinaria puede aprobar la adquisición por un monto máximo de hasta 5%. Junto con ello, se detalla que, una vez adquiridas, las acciones pueden ser vendidas en el mercado dentro de un plazo máximo de 24 meses. De no ser enajenadas, el capital social quedará disminuido de acuerdo a la regulación y normas contables vigentes.

Esta no es la primera vez que Enel Américas realiza un proceso similar. En septiembre del año pasado adquirió el 4% de las acciones en unos US$ 467 millones. En la instancia la empresa se hizo de 4.291.195.581 acciones a un precio $105,23.

Actualmente la capitalización bursátil de la firma alcanza los US$9.469 millones, por lo que el 5% implican unos US$473,5 millones.