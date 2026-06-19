Farmacias de la Región Metropolitana más que se duplicaron en tres años

27 de Mayo de 2020/SANTIAGO Personal utiliza mascarilla para atender al público, mientras que la ministra de la Mujer, Macarena Santelices, realiza primer balance de la campaña “Mascarilla19” donde verificá en la farmarcia Cruz Verde, ubicada en calle Agustinas con calle Paseo Ahumana el funcionamiento de esta iniciativa que busca ofrecer un canal más de ayuda para mujeres que viven violencia. FOTO: AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

Las farmacias han impulsado un sólido crecimiento de la industria en los últimos años en la Región Metropolitana, y más que se han duplicado desde 2023. De acuerdo a un sondeo realizado por la consultora inmobiliaria GPS Property, en tres años las farmacias en la capital han experimentado un aumento de 142,3%, pasado de 1.144 a 2.772 locales operativos durante el 2026, es decir, 1.628 establecimientos nuevos.

“El mercado continúa siendo liderado por las grandes cadenas, aunque el crecimiento de actores emergentes e independientes ha contribuido significativamente a la expansión de la oferta farmacéutica en la capital”, explica GPS Property.

El mercado farmacéutico en la capital es liderado por Cruz Verde que ocupa el primer lugar 404 locales, lo que equivale a una participación de 14,57%. Salcobrand y Dr. Simi, ambas con 245 establecimientos ocupan el segundo lugar, con una cuota de mercado de 8,84% cada una. Más atrás aparecen Ahumada con 222 locales y una participación de 8,01%.

El resto de las cadenas concentra el 13,74% del mercado. Los operadores agrupados en la categoría “Otros” representan el 54,51% del total, reflejando una creciente atomización del sector.

La consultora estima que la industria crece en promedio un 30% anual en la capital. Hoy, de acuerdo a GPS Property, la industria farmacéutica mantiene una de las expansiones más aceleradas dentro del comercio urbano, consolidándose como uno de los formatos con mayor presencia territorial en la Región Metropolitana.

Las que más crecen

El sondeo precisa que es Dr. Simi destaca como la cadena de mayor expansión entre los principales actores, pasando de 63 a 245 locales en los últimos tres años. La cadena de origen mexicano ha experimento un incremento de sus farmacias en un 289% en el período analizado, casi cuadruplicando su tamaño.

Le siguen otras cadenas que más que han duplicado el número de sucursales: Eco Farmacias (+383%), Belén (+145%), Salcobrand (+115%) y La Rebaja (+107%).

“El crecimiento que ha experimentado la industria farmacéutica en los últimos años refleja una búsqueda por acercar la oferta a los consumidores mediante formatos de proximidad, con presencia en barrios, ejes comerciales y sectores de alto flujo peatonal. Hoy vemos un mercado mucho más dinámico y competitivo que hace algunos años”, dice la gerente del área inmobiliaria de GPS Property, Claudia Sepúlveda.

La ejecutiva agrega que la expansión no sólo ha sido protagonizada por las cadenas tradicionales. “Además de las grandes marcas, existe un fuerte desarrollo de cadenas emergentes y operadores independientes que han encontrado oportunidades en comunas donde todavía había espacio para aumentar cobertura. Esto ha generado una oferta más diversa y una mayor competencia por ubicación”.

Potencial de crecimiento

Según Sepúlveda, la tendencia debería mantenerse durante los próximos años. “La demanda por servicios de salud de cercanía seguirá impulsando nuevas aperturas. Las farmacias se han consolidado como un servicio esencial para los barrios y eso continuará favoreciendo su crecimiento, especialmente en sectores residenciales con alta densidad de población”.

Desde GPS aseguran que difícilmente se mantendrán los mismos niveles de crecimiento en la RM. “Estimamos que la industria farmacéutica podría crecer entre un 5% y un 8% anual en cantidad de locales durante los próximos cinco años. Se trata de un ritmo más sostenible que el registrado entre 2023 y 2026”, proyecta Sepúlveda.

Respecto a los planes de crecimiento, Salcobrand apuntó a que “al analizar la concentración que tienen las farmacias en Chile con países referentes, vemos que aún hay espacio para hacer crecer nuestra propuesta, sobre todo en aquellos lugares donde la población hoy no tiene acceso a una solución integral como la nuestra”, señaló la gerente de canales presenciales, Vanessa Parra.

Por su parte, Cruz Verde también aseguran que aún “vemos espacio para seguir creciendo en la Región Metropolitana (...) Actualmente somos la red de farmacias con mayor cobertura a nivel nacional, con más de 880 locales, y nuestro plan de expansión responde al compromiso de seguir contribuyendo a mejorar la vida y salud de las personas”.

“Si bien la Región Metropolitana sigue siendo un mercado con potencial de crecimiento, nuestra estrategia tiene una mirada país. Buscamos seguir expandiéndonos hacia nuevas comunidades, fortaleciendo nuestra presencia territorial y conectando de manera más directa con las necesidades de las personas. Creemos firmemente que el acceso a la salud debe ser equitativo y llegar a todos, independientemente de su ubicación geográfica“, afirmó la cadena perteneciente a la matriz mexicana Femsa.

GPS Property apunta a que hay espacio tanto para grandes cadenas como para operadores independientes, “aunque proyectamos que cerca del 60% de las nuevas aperturas podrían provenir de cadenas emergentes, farmacias regionales y operadores independientes. Estos actores cuentan con una mayor flexibilidad para instalarse en ubicaciones de nicho, barrios residenciales y comunas donde aún existen oportunidades de cobertura”.