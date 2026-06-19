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    Bachelet valora acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán y apunta al papel del Consejo de Seguridad de la ONU

    La exmandataria y candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas remarcó la importancia de “terminar con la guerra y asegurar un camino sustentable de paz, sin más pérdidas de vidas, recursos materiales y costos globales”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    La expresidenta Michelle Bachelet valoró al acuerdo preliminar que suscribieron Washington y Teherán para poner fin al conflicto bélico entre ambas naciones.

    El entendimiento promueve la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la seguridad regional. También destaca un fondo privado de inversión por US$300 mil millones destinado a promover la recuperación económica y atraer capital extranjero hacia Irán.

    Mediante una publicación en sus redes sociales, la exmandataria señaló: “Valoro altamente el acuerdo preliminar suscrito por EE.UU. e Irán para terminar con la guerra y asegurar un camino sustentable de paz, sin más pérdidas de vidas, recursos materiales y costos globales. Espero que en el plazo contemplado se materialice un acuerdo definitivo”.

    En su mensaje, la otrora dos veces jefa de Estado chilena además apuntó al papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en favor de la paz.

    “Especialmente importante es el punto 14, que el acuerdo definitivo será sometido a aprobación por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. Este debe recuperar su papel gravitante en favor de la paz y seguridad”, señaló.

    La declaración se produce en momentos en que Bachelet alista un nuevo periplo internacional por su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

    La expresidenta regresó a Santiago solo unos días para descansar, antes de salir otra vez de gira, luego de su reciente travesía internacional por Reino Unido, Francia, China y Rusia, entre otros países.

    En todos, sostuvo reuniones de alto nivel con autoridades de dichas naciones. Así, su periplo tuvo especial énfasis en aquellos que pertenecen de manera permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, los mismos que tienen la facultad para vetar su candidatura.

    La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas logró citas con cuatro de ellos -Londres, París, Beijing, Moscú-, restando solo Washington. La apuesta de Bachelet y su equipo -que incluye un grupo de expertos chilenos a disposición- es reunirse con los presidentes de estas naciones. Hasta ahora solo fue recibida por el líder francés, Emmanuel Macron.

    Bachelet también ha apostado por acercarse a los países que además integran el Consejo de Seguridad de manera temporal. De esas 10 naciones, en su gira tuvo citas en Grecia y Letonia, restándole de los europeos solo un encuentro con Dinamarca.

    Uno de sus pendientes clave, eso sí, es la Casa Blanca que encabeza Donald Trump. Hasta ahora, solo ha logrado concretar un encuentro en diciembre con un alto dignatario norteamericano, cuando se juntó con los embajadores de las cinco potencias del Consejo de Seguridad en la ONU, Nueva York.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasEstados UnidosIránGuerraMedio Oriente

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