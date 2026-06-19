Abogados de la Defensoría sufren agresión saliendo del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción

Dos abogados de la Defensoría Penal Pública fueron agredidos este jueves, a la salida del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción.

Ambos profesionales, respaldados por la DPP, presentaron una denuncia ante la Policía de Investigaciones.

El defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, condenó los hechos.

“Ayer, dos defensores penales públicos, en cumplimiento de su función y deber, al momento de salir del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, fueron amenazados y agredidos físicamente”, indicó.

Pizarro recalcó que “este hecho resulta inadmisible”.

“Lamentamos lo que le tocó vivir a estos dos defensores penales públicos. Los acompañamos al momento de presentar su denuncia y respaldamos institucionalmente su actuar. No es posible que los defensores penales públicos, en cumplimiento de su función y su deber, reciban este tipo de trato”, enfatizó.

El defensor regional sostuvo que lo ocurrido constituye “un llamado de atención a la ciudadanía”, en cuanto “los defensores penales públicos cumplen con un mandato constitucional y legal, representan a las personas en su dignidad de derechos cuando enfrentan un sistema de justicia criminal, y en el cumplimiento de este deber y su función, precisamente merecen respeto y protección".