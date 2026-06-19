Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

“ Esta guerra de precios constante hace que la cerveza en Chile a veces sea más barata que el agua . Veía en internet 24 cervezas por 10 lucas. Eso es menos de $ 500 una cerveza y una botella en agua no te cuesta menos de luca”.

Así describe Luis de Urruticoechea, socio fundador de Tamango Brebajes, el difícil mercado cervecero local.

La empresa, que lleva ocho años en el mercado, alista su próxima gran jugada: la apertura de un restaurante en el quinto piso del MUT, el complejo de Territoria en la zona del metro Tobalaba.

El escenario competitivo en que se mueve Tamango es estrecho. Según los datos más recientes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), correspondientes a febrero de 2023, los cerveceros artesanales controlan menos del 5% del mercado, frente al 65%-75% de CCU (Quiñenco-Heineken) y el 25%-35% de Cervecería Chile (filial de AB InBev), empresa con la que CCU mantiene además una disputa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

A pesar de ese escenario, Tamango ha logrado sostenerse, apostando a un modelo de negocios que ya operan Kross y Kunstmann: la cervecería como experiencia gastronómica.

Luis de Urruticoechea en el bar Tamango House of Beer.

Tamango tiene un restaurante en Vitacura y tuvo otro en Bellavista pero ahí sufrió un revés al tener que cerrar ese local por los problemas de seguridad de la zona.

No obstante, la apuesta más ambiciosa de la empresa fundada por De Urruticoechea y el enólogo Felipe Gelerstein está ahora en el MUT, recinto que tiene una amplia oferta gastronómica y que invitó directamente a Tamango para ocupar el quinto piso del complejo.

“Uno de los dueños de Territoria, Francisco Rencoret, que siempre le gustó la manera que nosotros teníamos de presentar y de hacer cerveza, nos invitó a participar en este que tenían pensado que fuera un beer garden, desde el primer minuto”, relató De Urruticoechea en el programa Money Talks, de La Tercera.

El nuevo local tendrá dos conceptos:

“Uno va a ser Tamango Beer Garden (con bonitas vistas a toda la ciudad) y el otro una barra de sushi con cervezas lagers. Pescado Raw fish and lagers”, adelantó el fundador, quien prevé su apertura en dos meses más.

Tamango se instalará en el MUT.

De Urruticoechea, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y cónyuge de la chef Isidora de la Cuadra, quién además está detrás de la carta de sus restaurantes, señaló que la expansión no pasa por replicar un modelo de cadena, sino por posicionar la cerveza artesanal como una alternativa gastronómica al vino.

“Nuestro punto también es empujar la cerveza como una bebida gastronómica. Siempre está el vino, como que uno marida mucho la comida con vino, pero la cerveza también puede cumplir ese rol”, afirmó.

El producto: sin pasteurizar, sin filtrar y más cara

Tamango, bautizada en honor al parque nacional ubicado en la comuna de Cochrane, en la Patagonia chilena, no es la primera ni la más grande entre las cervecerías artesanales del país.

Su diferenciación, según su fundador, se construyó sobre un concepto de producto distinto al de competidoras como Kross, Cuello Negro y Tubinger.

“ Primero que nada, cerveza fresca. Esto es cerveza del tanque, sin pasteurizar, sin filtrar, lo más rápido, directo a tu refrigerador ”, relata.

Esa apuesta por la frescura tiene un costo: las cervezas de Tamango son más caras que las de la competencia artesanal, algo que De Urruticoechea reconoce sin rodeos.

“Por eso nuestras cervezas también son caras. A la gente le cuesta entrar, pero una vez que las prueba ve la diferencia y dice: ‘chuta! por eso vale lo que vale’”, sostuvo.

La empresa llegó al mercado con lo que su fundador llama la “escuela gringa” de hacer cerveza, con “lúpulos del nuevo mundo”, a diferencia del estilo más alemán que, según él, predomina entre los otros productores artesanales locales.

Luis de Urruticoechea quiere poner a la cerveza a l nivel del vino como bebida gastronómica.

Las trabas: permisología e ILA

Más allá de la competencia de mercado, De Urruticoechea apunta a dos obstáculos regulatorios que, en su opinión, frenan el desarrollo de los cerveceros artesanales.

El primero es la permisología. El empresario fue presidente de Acechi, experiencia desde la que describe las dificultades que enfrenta la industria chica.

“Fui presidente de los cerveceros durante tres años, y uno de los principales problemas es que no puedo regularizarme, porque las cosas que me piden, para una empresa chica, es imposible de hacer (…) Falta flexibilidad ”, señaló.

Tamango quiere que la cerveza sea igual que el vino para el maridaje. la-tercera

El segundo obstáculo es el Impuesto Adicional a las Bebidas Alcohólicas (ILA), que en Chile se aplica de forma proporcional al precio de venta. Según De Urruticoechea, ese mecanismo genera una asimetría que castiga a los productores artesanales, cuyos precios unitarios son más altos que los de las grandes cervecerías aunque el grado alcohólico sea equivalente.