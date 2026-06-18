La chilena que trabajó en “Noma”, el mejor restaurante del mundo
Conversamos con Isidora de la Cuadra, chef chilena que tuvo la oportunidad de trabajar en Noma, un restaurante en Copenhague de tres Estrellas Michelin y que fue calificado en cinco oportunidades como el mejor del mundo. Isidora viajó a hacer su práctica y luego terminó trabajando en Noma, experiencia que la ha llevado a cocinar en Francia, Barcelona, Dinamarca y Singapur.
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