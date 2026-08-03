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    Sociales

    Cajas de Chile presenta el primer Barómetro de la Protección Social

     
    Paulina Vodanovic, senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista; Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile; Rodolfo Carter, senador por La Araucanía, y Elisa Cabezón, subsecretaria de Previsión Social. MARIO TELLEZ

    En el marco del ciclo Diálogos por el Bienestar Social de Chile, el gremio que reúne a las cuatro cajas de compensación dio a conocer los resultados de este instrumento inédito, que incorpora un análisis de datos públicos, una escucha de redes sociales y una encuesta de opinión pública, y que reveló la percepción de los chilenos en torno a la protección social.

    El evento contó con la presencia de María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia, y con un panel de análisis integrado por la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, y los senadores Paulina Vodanovic y Rodolfo Carter.

    Cajas de Chile presenta el primer Barómetro de la Protección Social Marcelo Forni y María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia. MARIO TELLEZ
    Cajas de Chile presenta el primer Barómetro de la Protección Social Osvaldo Iturriaga, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Caja 18; Francisco Sepúlveda, gerente general de Caja La Araucana; Patricia Soto, superintendenta (s) de Seguridad Social; Jorge Oliva, gerente general de Caja Los Héroes, y Gabriel Fernández, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Caja Los Andes. MARIO TELLEZ
    Cajas de Chile presenta el primer Barómetro de la Protección Social Renzo Corona, presidente de ICARE; Karen Caiceo, directora nacional (s) de SENAMA; Cristóbal Cuadra, gerente División de Asuntos Jurídicos y Corporativos en ACHS, y Javier Fuenzalida, presidente de Clínicas de Chile A.G. MARIO TELLEZ
    Cajas de Chile presenta el primer Barómetro de la Protección Social Héctor Berríos, director COMPIN Nacional; Luis Díaz, intendente de Beneficios Sociales de la SUSESO; Marco Antonio Álvarez, presidente de Caja La Araucana; Ana María Gazmuri, diputada por el Distrito 12 Región Metropolitana, y Patricia Soto, superintendenta (s) de Seguridad Social. MARIO TELLEZ
    Cajas de Chile presenta el primer Barómetro de la Protección Social Miguel Zlosilo, consultor senior y socio de Artool, y Alejandra Valdebenito, diputada Distrito 27 Región de Aysén. MARIO TELLEZ
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