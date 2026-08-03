Cajas de Chile presenta el primer Barómetro de la Protección Social

En el marco del ciclo Diálogos por el Bienestar Social de Chile, el gremio que reúne a las cuatro cajas de compensación dio a conocer los resultados de este instrumento inédito, que incorpora un análisis de datos públicos, una escucha de redes sociales y una encuesta de opinión pública, y que reveló la percepción de los chilenos en torno a la protección social.
El evento contó con la presencia de María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia, y con un panel de análisis integrado por la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, y los senadores Paulina Vodanovic y Rodolfo Carter.
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