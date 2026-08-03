Mauricio Guevara, gerente de Planta Chincui de Esmax; Reinaldo Segovia, gerente Puerto Oxxean de Puerto Montt; e Ivar Pacheco, presidente de Oxxean.

Con la presencia del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, autoridades, clientes, colaboradores y representantes de la comunidad, Esmax, una empresa Aramco, celebró el término de obras de su nueva planta de almacenamiento de combustibles Chincui, en Puerto Montt.

La infraestructura permitirá duplicar la capacidad de almacenamiento de diésel de la compañía en la Región de Los Lagos y fortalecer el abastecimiento energético de industrias clave entre Valdivia y Chiloé.

Esmax de Aramco refuerza desarrollo industrial en el sur de Chile Edgardo Escobar, gerente general de Esmax; Cristián Palma, delegado presidencial regional de Los Lagos; Ziyad Al Juraifani, presidente de Esmax; Daniel Mas, biministro de Economía y Minería y Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt.

Esmax de Aramco refuerza desarrollo industrial en el sur de Chile Javiera Rioseco, distribuidora de Estación de Servicio de Aramco; Jeanette Rossel, distribuidora de Estación de Servicio Aramco; Matías Montenegro, gerente de Operaciones Retail de Esmax y Karla Rossel, distribuidor de Estación de Servicio de Aramco.

Esmax de Aramco refuerza desarrollo industrial en el sur de Chile Con esta nueva infraestructura, la compañía duplicará su capacidad de almacenamiento de diésel en Los Lagos, pasando de un 19% a un 41% de la capacidad total de este tipo de combustible de la región.

Esmax de Aramco refuerza desarrollo industrial en el sur de Chile Andrés Niklitschek, seremi de Energía de Los Lagos; Andrés Garay, gerente de Logística Combustible y Abastecimiento de Esmax y Álvaro Loma-Osorio, director regional de SEC Los Lagos.

Esmax de Aramco refuerza desarrollo industrial en el sur de Chile Tomás Balmaceda, gerente de Administración y Finanzas de Esmax; Eduardo Wantuil, JV Management de Aramco; Malik Zainuldin, JV Management de Aramco y Jorge Badillo, gerente de Auditoría de Esmax.

Esmax de Aramco refuerza desarrollo industrial en el sur de Chile Claudio Morán, gerente Comercial de Puma; Mauricio Sepúlveda, gerente de Ingeniería de Esmax; Juan Juanet, director de Esmax y Cristián Puga, gerente general de Puma.

Esmax de Aramco refuerza desarrollo industrial en el sur de Chile Claudio Ojeda V., distribuidor Estación de Servicio de Aramco; Igal Szewkis, gerente Retail de Esmax; Macarena Molina, subgerente Operaciones Retail de Esmax y Claudio Ojeda S., distribuidor Estación de Servicio de Aramco.

Esmax de Aramco refuerza desarrollo industrial en el sur de Chile Sebastián Grünewald, jefe de Zona Industria de Esmax; Gustavo Vennekool, subgerente general de Grupo Salmovac; Carlos Pastene, gerente de Distrito Sur de Esmax; Claudio Vennekool, gerente general de Grupo Salmovac y Sebastián Jara, jefe de Industria Punta Arenas de Esmax.