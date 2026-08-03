El apretón final de Kast: encabeza cita con senadores UDI ad portas de votación de megarreforma

A las 20 horas de este lunes están citados al Palacio de La Moneda los senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), para reunirse con el Presidente José Antonio Kast.

Al encuentro llegarán los cinco representantes de la colectividad: Gustavo Sanhueza, Sergio Gahona, Javier Macaya, Iván Moreira y Enrique van Rysselberghe.

En la cita, que se espera sirva para coordinar distintas materias legislativas, será en la antesala de la última votación que enfrenta la megarreforma del gobierno: el artículo respecto a la compensación fiscal a los municipios, que sufrirán una merma en sus ingresos por la rebaja de contribuciones a mayores de 65 años, que será votado este martes en la Cámara Alta.

Ese se espera sea uno de los principales temas de discusión de la noche. En La Moneda necesitan 26 votos para asegurar la aprobación de la norma y con eso en mente, las gestiones con la bancada de la UDI son claves, en particular con el jefe del comité parlamentario, Gustavo Sanhueza.

Hace dos semanas, el senador fue uno de los representantes del oficialismo que anunció que no votaría a favor del artículo propuesto por el gobierno, propinádo un duro revés para La Moneda que debió retrasar el desapacho del megaproyecto.

A él, también se suman las dudas del senador Matías Walker, quien ha insistido el gobierno garantice los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo tras las lluvias de las últimas semanas. “Si se garantizan (...), yo voto a favor del trámite final”, dijo este lunes en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

Lo anterior, también lo ha solicitado públicamente el senador Sergio Gahona.

En este contexto, para varios en la colectividad no es raro que el Presidente haya convocado a la bancada tan solo unas horas antes de la votación para asegurar los respaldos a la iniciativa y también entregar garantías frente a las inquietudes de parte del los senadores.

Esto, en un contexto en el que Sanhueza, pese a que ha sostenido acercamientos con el Ejecutivo, no ha establecido una postura. “Yo espero una propuesta del gobierno (...) Si mi voto es decisivo aprobaré”, dijo la semana pasada.

Lo anterior, también se da en un escenario en el que el Mandatario ha asumido un rol más activo para mejorar la coordinación con los partido en medio del desorden del oficialismo.

“Las reuniones que efectúa el Ejecutivo, el Presidente, con los parlamentarios, son precisamente para conversar temas que a ellos les preocupan, transmitir iniciativas del gobierno, buscar puntos de encuentro y consenso. Al menos la información que yo manejo, entiendo que no hay ninguna discrepancia para la votación de mañana por parte de los senadores de la UDI”, sostuvo el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en la antesala de la cita.

Respecto al encuentro, en entrevista con radio Pauta, el presidente de la Cámara de Diputados y militante de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que “hoy día en la noche se juntan los senadores oficialistas con el Presidente de la República en la moneda para afinar esos 26 votos”.

Y detalló: “Esta ley de reconstrucción no estaba a la vista el temporal en la cuarta región ni menos sus efectos porque es algo muy reciente de hace 10 días atrás. Se le explicó al senador Walker, se le explicó al senador Gahona (...) por lo tanto no solo Quiroz se los transmite, sino que hoy día el Presidente Kast los cita al Palacio La Moneda para asegurar esos votos y asegurarles que para reconstrucción no va a faltar un peso”

Ese, en todo caso, no sería el único tema en agenda reconocen en la UDI. Y es que el encuentro también se da en medio del desorden en el oficialismo por algunas iniciativas impulsadas por el Partido Republicano que han enredado el relato de La Moneda.

Incluso, la semana pasada fue el propio Kast quien hizo un llamado de atención a las colectividades para mantener la agenda en torno a las prioridades del Ejecutivo.

Se trata de propuestas como el indulto a los uniformados condenados durante el estallido social, eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la privatización de Coldeco, que han generado críticas en el oficialismo al estar fuera de las prioridades de La Moneda.

Por lo mismo, entre los parlamentarios UDI transmiten que esperan que la cita sirva para ordenar las prioridades legislativas, que recalcan debiesen estar en seguridad y empleo.