José Miguel Sotoluque, CEO de Interexpo; Nicole Sáez, gerente general de Corporación Regional de Desarrollo del Gobierno de Santiago; Javier Larenas, gerente general de Sonda Chile; Valeria Ponti, consejera regional; Claudio Orrego, gobernador de RM; Paulina Núñez, presidenta del Senado; Francisco Guzmán, vicepresidente de Claro Empresas; Ricard Zapatero, CEO de Fira Barcelona Internacional; Felipe Obal, consejero regional y Manuel Gallardo, administrador regional del Gobierno de Santiago.

Con una convocatoria que superó los 11.000 visitantes, Smart City Expo Santiago 2026 reunió a más de 70 expositores, 200 soluciones tecnológicas, 100 speakers, 100 charlas y paneles, 10 side events, un encuentro de alcaldes y gobernadores, y conversatorios que promovieron el intercambio de experiencias entre autoridades, empresas, academia y emprendedores.

En el ámbito digital, el encuentro organizado por el Gobierno de Santiago, a través de su Corporación Regional de Desarrollo, junto al Consejo Regional Metropolitano y Sé Santiago, y producido por Fira Barcelona Internacional e Interexpo, alcanzó más de 3 millones de visualizaciones en redes sociales.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana Speaker Anna König Jerlmyr, CEO Arwidsson Foundation y exalcaldesa de Estocolmo.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana Joaquin Bisognin, BDO de AxxonSoft; Francisco Cardemil, Growth Manager de Sonda; Javier Larenas, gerente general de Sonda Chile; Jaime Smith, Key Account Manager de Sonda y Cristóbal Cruces Leal, gerente verticales de LATAM IQSight.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana Gobernador de la RM, Claudio Orrego.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana Felipe Barnachea, gerente de Fomento e Innovación Corp. Regional de Desarrollo; Diego Paco, gobernador de Arica y Parinacota; Óscar Crisóstomo, gobernador de Ñuble; Andrea Urdampilleta, International Event Director Fira Barcelona; Claudio Orrego, gobernador de RM; Nicole Sáez, gerente general de Corporación Regional de Desarrollo del Gobierno de Santiago; Pablo Silva, gobernador de O’Higgins; Marcelo Santana, gobernador de Aysén y Solange Arredondo, gerenta de Sé Santiago.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana Cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Chomali.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana Francisco Guzmán, vicepresidente de Claro Empresas y Ezequiel Bianucci, director de Smart Communities de Claro Empresas.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana José de la Uz, presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana Ariel Virgona, gerente general de Sercom – Global Vía Pública y Sebastián Escobar, gerente general de Net Trust.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana Encuentro de alcaldes RECI.

Smart City Expo Santiago 2026 cierra con más de 11 mil visitantes y consolida su liderazgo en innovación urbana Andrea Urdampilleta, International Event Director Fira Barcelona; Sandra Baer, Brand Ambassador SmartCities World; Javiera Sotoluque, gerente general de Interexpo y Saskia Carusi, jefa adjunta de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres en Américas y Caribe.