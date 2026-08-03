El evento reunió a concesionarios, socios estratégicos, clientes y medios de comunicación.

Con más de 50.000 unidades vendidas en Chile, el nuevo Versa llega con un diseño actualizado, mayor equipamiento tecnológico y seguridad, para consolidar el liderazgo del modelo en el segmento de los sedanes subcompactos.

Con esta propuesta, Nissan reafirma su compromiso con la innovación, seguridad e ingeniería japonesa.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile junto a su icónico Versa Josefina Morales, gerente de Marketing y María Cristina Morales, gerente de Calidad y Post Venta, ambas de Guillermo Morales; María Francisca Leone, gerente comercial de Ditalcar y Johana Trureo, gerente de Personas de Astara Chile.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile junto a su icónico Versa Hugo Castro, gerente general de Nissan Chile; Christian Spratz, gerente general de la compañía Leasing Tattersal; Franco Capurro, gerente general de Salfa Rent y Juan Pablo Mir, Country Manager de Astara Chile.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile junto a su icónico Versa Alejandro Espinoza, gerente de Ventas de Alameda; Pabla Pailahual, gerente de Gestión y Negocios de Alameda; Mario Martínez, jefe de Marca Nissan Alameda y Gerald Aguilar, Zone Manager de Nissan Chile.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile junto a su icónico Versa Humberto Leone, gerente general de Ditalcar; Juan Pablo Mir, Country Manager de Astara Chile; María Francisca Leone, gerente comercial de Ditalcar; Hernán Miñano, gerente de Ventas de Nissan Chile y Francisco Leone, gerente comercial de Ditalcar Servicios.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile junto a su icónico Versa César Barría; CFO de Astara Chile; Paz Rodríguez, gerente de Marketing de Nissan Chile y Benjamín Valencia, Business Development Manager Nissan Importers Business Unit.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile junto a su icónico Versa Christian Troncoso, gerente de Flotas Bruno Fritsch; Rodrigo Sapunar, gerente de Post Venta Bruno Fritsch; María de los Ángeles González, gerente de Marketing de Bruno Fritsch; Enrique Pelén, gerente de marca Nissan Bruno Fritsch y Javier Trucco, gerente general de Bruno Fritsch.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile junto a su icónico Versa Daniel Montedónico, gerente de Post Venta de Astara Chile; Marco Olivari, gerente de Post Venta de Nissan Chile y Antonio Cotroneo, gerente general de MACH.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile junto a su icónico Versa Andrés Balbontín, gerente comercial de Salfa Automotriz; María Magdalena Reyes, jefa de Marketing de Salfa Automotriz; Hernan Miñano, gerente de Ventas de Nissan Chile; Gonzalo Ferrari, gerente general de Salfa Automotriz y Ricardo Riquelme Llarlluri, gerente de marca Nissan Salfa Automotriz.

Nissan inicia una nueva etapa en Chile junto a su icónico Versa Hernan Miñano, gerente de Ventas Nissan Chile; Guillermo Morales, gerente general de Guillermo Morales y Hugo Castro, gerente general de Nissan Chile.