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    Cancillería pone fin a las funciones del cónsul en Haití, instruye sumario y envía equipo para reorganizar operaciones en el consulado

    Desde el ministerio afirmaron que en el gobierno están “colaborando activamente con la investigación de la fiscalía, poniendo toda la información requerida a disposición de las autoridades competentes”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A través de una declaración pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), liderado por el ministro Francisco Pérez Mackenna, informó sobre las medidas que ha tomado a propósito del masivo ingreso de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana al país, durante 2025.

    La situación está siendo investigada por la Fiscalía, en virtud de los primeros antecedentes, que revelarían que más de 200 menores de edad ingresaron al país desde vuelos provenientes de Haití sin la debida supervisión, ni la documentación requerida.

    En ese contexto, la Cancillería explicó que “los consulados de Chile en el exterior no tramitan visas de reunificación familiar. Este trámite se realiza en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig)“. Esto considerando que los menores ingresaron a Chile bajo esa figura migratoria.

    Por otra parte, señalaron que “en mayo de 2024, y de manera retroactiva al 2022, a través de un memorándum, el Sermig determinó flexibilizar la presentación de documentos para ciudadanos haitianos y estableció que, ‘para las solicitudes de residencia presentadas fuera del país se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad del trámite ante el Consulado de Chile en Haití’“.

    Junto con ello, precisaron que “en paralelo, en 2025, se observó un registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití”.

    En consecuencia y “para indagar eventuales irregularidades”, el Minrel "puso fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocó las facultades del ministro de fe público encargado de dichas labores e instruyó un sumario administrativo, el cual aún se encuentra en curso".

    Junto con ello, indicaron que “se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI”.

    Además, el ministro Pérez dispuso el envío de un equipo a Haití “para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones”, según indicó la Cancillería.

    Desde el ministerio afirmaron que en el gobierno están “colaborando activamente con la investigación de la fiscalía, poniendo toda la información requerida a disposición de las autoridades competentes”.

    Más sobre:Niños haitianosCancilleríaRR.EE.Relaciones ExterioresFrancisco Pérez Mackenna

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