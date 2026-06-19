La UC alerta a sus hinchas ante la aparición de paquetes de viajes para el partido contra Estudiantes

Universidad Católica es uno de los equipos que consiguió avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los cruzados finalizaron la fase de grupos en el primer lugar, por lo que partirán la llave contra Estudiantes de La Plata en condición de visitante, rematando la llave en casa.

El duelo de ida está programado para el 11 de agosto, pero el interés por estar en dicho encuentro ha sido tal que ya hay personas que buscan la manera de viajar a ver el partido.

Ante esto, en la UC alertaron a sus hinchas por el surgimiento de algunos paquetes turísticos que prometen llevarlos al encuentro, pero que no cuentan con el respaldo del club. Así lo manifestaron a través de un comunicado oficial.

“Cruzados informa que, ante las consultas recibidas respecto del partido de ida por octavos de final de Copa CONMEBOL Libertadores contra Estudiantes de La Plata en Argentina, y producto de la aparición en redes sociales de ofrecimientos de paquetes de viajes con entradas incluidas, estos no cuentan con la autorización ni respaldo de nuestra institución”, señala la publicación.

“Hacemos un llamado a no confiar en agencias o personas naturales que actualmente están ofertando programas para este partido”, continúan.

Además, agregan que “la información oficial, respecto de programas de viaje oficiales para acompañar al equipo, será difundida oportunamente y en coordinación con agencias de turismo de reconocido prestigio y validadas por Cruzados”.

“Del mismo modo, y a través de nuestros canales oficiales, comunicaremos oportunamente la venta de tickets, fechas de venta y valores para los hinchas de Universidad Católica, según lo determine el equipo anfitrión Estudiantes de La Plata”, cierra el informativo.