Por lanzar uno de sus palos: Joaquín Niemann recibe inédito castigo en el US Open.

Joaquín Niemann recibió una sanción en el US Open. Al golfista chileno se le agregaron dos golpes durante la primera ronda, luego de ser penalizado por lanzar uno de sus palos en el hoyo 6 de la cancha de Shinnecock Hills.

La situación generó confusión inicialmente, ya que en la clasificación oficial del torneo el chileno aparecía con un quíntuple bogey en ese hoyo. Sin embargo, minutos después su registro fue modificado a un séptuple bogey.

Posteriormente, la Asociación de Golf de Estados Unidos informó que la modificación se debió al castigo de dos golpes. “A Joaquín Niemann se le aplicaron dos golpes de penalización por arrojar un palo en el hoyo 6 durante la Ronda 1. Este acto se determinó como una conducta grave de mala conducta según la Regla 1.2b”, señaló la entidad.

Joaquín Niemann.

La normativa establece que una conducta grave puede ser castigada con añadido de impactos o incluso con la descalificación. Según la USGA, se considera una falta de este tipo cuando el comportamiento de un jugador se aleja de lo esperado dentro del espíritu del juego.

La penalización además marcó un precedente. Según Golfweek, Niemann se convirtió en el primer jugador sancionado bajo la nueva interpretación implementada este año por la USGA para controlar el comportamiento de los competidores.

Tras completar la ronda suspendida por falta de luz, el talagantino continúa este viernes su participación en el US Open con el objetivo de superar el corte.