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    “Hay que ser realistas”: Arturo Vidal sorprende y pide a Jorge Almirón como técnico de la Roja

    El volante de Colo Colo analiza el presente de la selección chilena y da sus dos candidatos para asumir en la banca.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Hay que ser realistas”: Arturo Vidal sorprende y pide a Jorge Almirón como técnico de la Roja. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Arturo Vidal se refirió al futuro de la selección chilena. El volante aseguró que la Roja necesita definir pronto a su nuevo entrenador. También habló de la ausencia de Chile en la actual Copa del Mundo. “Me da pena ver el Mundial. Es triste, hay que volver. Hay talento, pero falta un buen trabajo y Chile siempre tiene muy buenos jugadores. Espero que vuelva lo antes posible a un Mundial”, señaló a TVN.

    Respecto a la elección del nuevo técnico, el jugador sostuvo que la decisión no debe seguir postergándose. “Tienen que confirmar un entrenador luego. Que haga un proceso bien, que vaya viendo jugadores y que vaya haciendo cosas que nos sirvan a todos, que nos den ilusión para lo que viene”, afirmó.

    Arturo Vidal en una de sus últimas aparaciones con la Roja.

    En ese contexto, el King dio sus candidatos: “Me gusta (Sebastián) Beccacece, me gusta (Jorge) Almirón. He trabajado con ellos, entonces son entrenadores que yo conozco”, indicó.

    Además, explicó que la búsqueda debe ajustarse a las posibilidades de la Selección. “En este momento hay que ser realistas. Hay entrenadores que están en otras selecciones, pero es difícil dar un nombre. Me gustaría algún entrenador chileno también”, agregó.

    Vidal habló de Manuel Pellegrini, uno de los nombres que recurrentemente aparece como opción para dirigir a la Roja. “Le ha ido muy bien siempre en donde ha estado, es un entrenador de primer nivel. No sé cómo trabaja, pero si se le da la oportunidad, ojalá que la aproveche y venga a ayudar, a sacar adelante al fútbol chileno, pero ya no podemos esperar a nadie más. No podemos estar en veremos. Necesitamos uno lo antes posible”, cerró.

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