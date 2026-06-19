A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming. Foto referencial Confederación Brasileña de Fútbol

Este viernes llega un nuevo partido de Brasil en el Mundial 2026, donde se mide con Haití en el marco de la segunda fecha del Grupo C.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti van por un triunfo tras empatar a 1 con Marruecos en el debut, mientras que los caribeños vienen de caer por 0-1 ante Escocia.

Cuándo juega Brasil vs. Haití

El partido de Brasil contra Haití es este viernes 19 de junio, a las 20:30 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se encuentran en el Estadio Filadelfia de Estados Unidos.

Dónde ver a Brasil vs. Haití

El partido de Brasil contra Haití se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.