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    Contribuciones: cómo Palacios le arrebató a Alessandri el protagonismo de la discusión de los alcaldes con el gobierno

    La AMUCH, liderada por el alcalde de La Reina y compuesta por municipios de derecha ha encabezado las negociaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejando atrás a sus pares de la ACHM que comanda el jefe comunal de Zapallar.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Los líderes de la AMUCH, José Manuel Palacios, y de la ACHM, Gustavo Alessandri.

    Fue en un grupo de WhatsApp que reúne a alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) que la vicepresidenta y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), inquirió a la directiva consultando si había novedades de alguna nueva reunión con Hacienda para tratar la negociación por la exención de contribuciones. “Sino, nos vamos a quedar abajo”, advirtió.

    Y es que desde la semana pasada que en la asociación y en los alcaldes ha comenzado a inquietar un tema: Cómo la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) -liderada por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI)- le quitó el protagonismo a la ACHM en la negociación con el gobierno por el proyecto que eximirá del pago de contribuciones a los adultos mayores. Los jefes comunales han estado tensionados con el Ejecutivo -y particularmente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- ya que acusan que la medida -que dejará de recaudar US$ 70 millones directos para los municipios- provocará que las comunas quedarán desfinanciadas.

    La reunión de los alcaldes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Es ahí que las dos asociaciones han tenido un rol de articular a los alcaldes y negociar con La Moneda. Por un lado la ACHM que es más transversal pues reúne a todos los alcaldes, y por el otro la AMUCH que si bien es más de derecha logra aunar a las comunas más afectadas por el tema, las que precisamente son gobernadas por alcaldes de ese sello político, como Vitacura, La Reina, Las Condes y Providencia, entre otras.

    Sin embargo, durante la semana pasada quedó graficado que la AMUCH le quitó el protagonismo a la ACHM, lo que dejó inquietudes entre los alcaldes, quienes emplazaron a Alessandri a asumir un rol más fuerte. Han sido varios los hitos que dejaron entrever que la AMUCH adquirió el liderazgo.

    Por un lado, una reunión el martes de la semana pasada en la que la AMUCH sentó en su mesa a los alcaldes de las comunas más afectadas: Catalina San Martín (Las Condes), Jaime Bellolio (Providencia), Camila Merino (Vitacura), Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Isabel Valenzuela (Colina). Por esos días fue Palacios quien lideró la iniciativa. En contraste, Alessandri no participó de dichas reuniones, al encontrarse trabajando en los encuentros nacionales de alcaldes y concejales que se dieron por este mes.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Otro contraste se dio además a nivel de las propuestas. Mientras la AMUCH redactó un documento técnico a cargo del reconocido profesional Demetrio Benito, desde la ACHM dicen todavía no tener una propuesta formal que entregarán a Hacienda en una futura reunión, la que por cierto aún no tiene fecha pues el encargado de gestionar la reunión por la ACHM -el exdiputado Sebastián Torrealba (RN)- no ha transmitido a los alcaldes una fecha en concreto. En el documento de la AMUCH se planteaban propuestas como cobrar impuestos municipales a los privados que organicen terrenos masivos, entre otras.

    A eso se suma además que luego la reunión del jueves de la semana pasada con el ministro de Hacienda fue liderada por Palacios y su grupo de alcaldes. Alessandri se sumó casi al final al encuentro, pero en la agenda mediática quien apareció en la foto principal fue Alessandri.

    Adicionalmente, otro que se tomó la discusión fue el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien también tuvo una reunión a solas con Teatinos 120 en la que les propuso su idea de que las comunas que más aportan al Fondo Común Municipal -glosa de platas de las comunas con más recursos a las más vulnerables- reduzcan la cantidad de aportes. Su idea fue recogida por la AMUCH que ya llevó a la discusión en la cita con Quiroz.

    El impacto de la exención de contribuciones según la Subdere.

    La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), dice que “esta no es una competencia por protagonismo, y la AChM sigue siendo la principal voz del municipalismo chileno por su representación transversal y territorial. Nuestra pelea estructural es defender el Fondo Común Municipal, que sostiene los servicios para las personas en las comunas más vulnerables, y esa pelea tiene un hito histórico: la declaración de La Serena, que firmé junto a más de 200 alcaldes y alcaldesas de todo el país, de izquierda, centro y derecha. Se necesitan más recursos, no menos".

    Lo cierto es que ya hace algún tiempo atrás la figura de Alessandri había estado en cuestionamientos, porque algunos alcaldes -especialmente de oposición- le criticaban ser poco crítico con el gobierno de José Antonio Kast, especialmente durante crisis como la del alza de combustibles. Algunos alcaldes -como el de Puente Alto, Matías Toledo- amenazaron incluso salirse de la ACHM. Sin embargo, Alessandri logró bajar las tensiones en el encuentro nacional de alcaldes, pero ahora se revivió la inquietud por el bajo rol protagónico de la ACHM.

    Desde la ACHM esperan tener una cita con Hacienda en la que entregarán una propuesta formal y ahí recobrar el protagonismo.

    “Hemos estado trabajando dentro de la asociación una propuesta que ha escuchado a municipios de ciudades grandes como de regiones, y estamos coordinando con el gobierno para poder aportar en este debate dentro de los próximos días. Escuchamos en el encuentro nacional de alcaldes la voz de los alcaldes de Chile, y desde ahí comenzamos a trabajar en una mesa con alcaldes de distintos sectores políticos”, dice Alessandri.

    Más sobre:ACHMAMUCHMunicipalidadesContribuciones

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