Menor está en riesgo vital: Carabineros detiene a sujeto investigado por agresión a niña de cuatro años en Melipilla

Este jueves al mediodía fue detenido por personal de Carabineros, en la comuna de Estación Central, un sujeto apuntado como el responsable de una agresión a una niña de cuatro años.

El sujeto convivía con la madre de la menor en Melipilla.

La niña resultó con lesiones de extrema gravedad y se encuentra en riesgo vital en el Hospital Félix Bulnes de Santiago.

El fiscal Pedro Aravena, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, indicó que el sujeto habría agredido a la niña en su hogar para luego darse a la fuga.

“La Fiscalía dispuso la concurrencia de personal de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros de la 24° Comisaría de Melipilla y de personal OS-9, que alrededor de las 12.39 horas lograron la captura del autor del delito en la comuna de Estación Central", informó el fiscal.

Aravena señaló que el imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Melipilla para el control de detención respectivo en las audiencias de este viernes.

“Se dispuso la concurrencia de personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros al sitio del suceso con la finalidad de levantar y analizar evidencia de interés criminalístico que se recoja en el lugar. Además, la Fiscalía se encuentra en permanente coordinación con el personal médico que se encuentra atendiendo a la menor en el Hospital Félix Bulnes para obtener una actualización permanente de su estado clínico”, indicó el persecutor.

Qué se sabe del ataque

El ataque tuvo lugar durante la mañana.

Personal de Carabineros fue alertado de la situación por una llamada al 133, a eso de las 7.30 horas, alertando sobre gritos de auxilio de una mujer provenientes de un domicilio ubicado en el pasaje González Vial.

En el lugar, personal uniformado entrevistó a la mujer que manifestó que, tras poner término a su relación sentimental, su expareja reaccionó de manera violenta, agrediéndola físicamente.

Durante el procedimiento, la mujer indicó además que había escuchado llorar a la menor de edad que se encontraba en uno de los dormitorios, constatando posteriormente que la niña había sido víctima de una agresión.

Ambas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial.

Tras la evaluación clínica, el médico pediatra diagnosticó a la menor lesiones de carácter grave.

Debido a la complejidad de sus lesiones, se dispuso su traslado al Hospital Félix Bulnes, procedimiento efectuado por personal especializado de la Prefectura Aérea de Carabineros.

La niña, de acuerdo a información policial preliminar, presentaba una deformación craneal atribuible a un golpe con un objeto contundente o a un fuerte impacto.

Horas más tarde, personal de la SIP de Melipilla logró la detención del agresor en la comuna de Estación Central.

Según los antecedentes policiales, el detenido registra una causa revocada y no mantenía órdenes vigentes al momento de su captura.