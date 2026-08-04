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    En prisión preventiva queda conductor que protagonizó atropello múltiple en La Unión donde dos personas fallecieron

    La Fiscalía expuso que el imputado conducía en estado de ebriedad, sin licencia de conducir y a exceso de velocidad

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto referencial: Aton Chile.

    El Juzgado de Garantía de La Unión acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor de 25 años que protagonizó un atropello múltiple la madrugada del sábado en la ruta T-210, en la Región de Los Ríos.

    Producto del atropello, dos personas fallecieron y otras seis resultaron lesionadas.

    Tras el accidente, el imputado huyó del lugar. Además, según se pudo comprobar con análisis posteriores, el hombre manejaba en estado de ebriedad.

    En consecuencia, la Fiscalía lo está formalizando por dos delitos de homicidio simple, seis delitos de lesiones y por huir del lugar del accidente sin detenerse a prestar auxilio a las víctimas ni dar aviso a la autoridad.

    Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que el imputado conducía en estado de ebriedad, con una concentración de al menos 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre, y que nunca ha obtenido licencia de conducir.

    Asimismo, sostuvo que los antecedentes de la investigación dan cuenta de que el imputado inició su desplazamiento desde la ciudad de Osorno y que el tiempo transcurrido hasta el lugar del accidente constituye un indicio del exceso de velocidad al que conducía.

    La Fiscalía fundamentó la calificación jurídica de los hechos en que el imputado, al conducir en estado de ebriedad, sin haber obtenido jamás licencia de conducir y a una velocidad no razonable ni prudente para las circunstancias, necesariamente debía representarse la posibilidad de causar un resultado fatal y aceptó ese riesgo con su conducta.

    Más sobre:La UniónPolicialPrisión preventivaExceso de veloccidadAtropello múltiple

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