Contra los rucos: presidente de la Cámara, Carabineros y alcaldes se reúnen para abordar el problema y anunciar proyecto

Hasta la sede del Congreso de Santiago llegaron alcaldes de diversas comunas de la Región Metropolitana y representantes de Carabineros, para reunirse con la mesa de la Cámara de Diputados para abordar un problema que afecta a distintas comunas: la instalación de rucos en espacios públicos.

En el encuentro participaron el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI); la segunda vicepresidenta de la corporación, Ximena Ossandón (RN); el director de la Dirección Control Drogas e Investigación Criminal de Carabineros; además de más de una decena de alcaldes.

En la instancia se presentó una propuesta legislativa destinada a enfrentar la instalación de estos rucos y estructuras precarias, que en muchas ocasiones son utilizadas como base para la comisión de delitos como tráfico, delincuencia e incivilidades.

Asi el proyecto tiene como idea central sancionar penalmente, como un atentado contra el orden público, al que levantare, mantuviere o utilizare en un bien nacional de uso público una instalación precaria, en la medida que sirva de base a la tenencia de armas, al tráfico de drogas o al ocultamiento de especies de origen delictivo.

Asi, el diputado Alessandri explicó que “Los rucos son una situación real que ocurre en muchas de nuestras comunas. Queremos que las personas que están en esa situación reciban ayuda del Estado, pero también queremos que nuestras veredas, parques y calles vuelvan a estar seguros, limpios y tranquilos”.

Asimismo, el presidente de la Cámara informó que se seguirán reuniendo con diversos organismos y autoridades para abordar esta problemática.

A su vez, la alcaldesa de San Miguel Carol Bown, agradeció la conversación con el presidente de la Cámara y sostuvo que “el problema de los rucos hoy día es un problema muy relevante para muchos vecinos de gran parte de las comunas de nuestro país y necesitamos buscarle una solución conjunta. Creemos que los alcaldes hoy día estamos trabajando esto desde una perspectiva de aseo y ornato y la verdad es que tiene que trabajarse desde una perspectiva de seguridad porque es eso lo que está generando en el día a día de las personas".

En tanto, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvo: “Uno de los principales dolores que vivimos los alcaldes y aquí lo sabemos transversalmente, es que hablamos con los pies en la calle y nos escuchan poco a veces para legislar y es una tremenda oportunidad tener esa conversación".