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    AC contra Grau: Dipres contesta preguntas ante comisión revisora y defensa lo califica como el “testigo clave”

    En la instancia estuvieron expertos y, nuevamente, el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En la quinta sesión realizada por la comisión revisora de la Cámara de Diputados que discute la acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el director de Presupuestos de Chile (Dipres), José Pablo Gómez, fue consultado por los parlamentarios sobre los datos actuales sobre la situación fiscal del país.

    El primero en preguntar fue el abogado defensor del exsecretario de Estado, Patricio Zapata, quien calificó al director como el “testigo clave”. Esto, según explicó, porque el libelo contra Grau tiene un “90% o el 80%” de observaciones que hacen los diputados a partir del informe fiscal del primer trimestre de 2026.

    “Es evidente que ningún diputado estudioso que haya sido hubiera podido entender este asunto mejor en los días que transcurren desde que se dio a conocer este primer informe, el primer trimestre, y en la presentación de la acusación. Este es el testigo clave. Si tuviéramos una película norteamericana, este sería el testigo estrella, porque sabe cosas importantes”, mencionó el abogado.

    En esa línea, pidió que profundizara en declaraciones sobre errores metodológicos y sobre la intencionalidad que se le puede calificar al ministro, considerando que actualmente existe un sumario en el Ministerio de Hacienda debido a los hallazgos en el informe fiscal.

    Ante esto, el director de presupuestos señaló que “respecto de la convicción de la causa o los responsables, ahí reitero lo que dije ayer, por su intermedio, don Patricio, Presidenta, nosotros estamos en una investigación sumaria. En esta investigación nosotros no tenemos clara la causa de la discrepancia”.

    “No tengo claro cuáles fueron las causas o los responsables. No voy a ahondar en ello, pero sí voy a agregar hacia la segunda pregunta del abogado respecto de por qué es la investigación sumaria. Y es porque el primer approach (syc) es técnico", explicó Gómez.

    Añadiendo que “el primer approach no es necesariamente acusando un problema, voy a decir, político o administrativo. Yo quiero saber, como director del presupuesto, qué es lo que ocurre en la fabricación de esta proyección de deuda y lleva a un resultado que no es enteramente trazable”.

    Por ello, planteó Gómez, es que se realizó la investigación sumaria, y apuntó que “creo que es difícil anticipar un tiempo los resultados porque básicamente la investigación no comienza cuando no hemos asumido. Cuando uno asume una gestión a principios de marzo, no en febrero, uno no conoce, tiene reunión de transición, pero no entra en todas las bases de datos, sino hasta varias semanas después de haber ingresado en el gobierno”.

    “Cuando entramos a ver esto, es cuando encontramos esta brecha, como lo hemos dicho varias veces, y frente a esta brecha iniciamos la investigación porque encontramos que no es trazable la evolución de la deuda respecto a la evolución del déficit proyectado”, detalló.

    “Nadie se preocupó ni de calificarlo(....); uno quiere resolver las cosas”

    En la instancia, también estuvo presente el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aclaró parte de sus puntos de la presentación que realizó ayer miércoles en la comisión. Dentro de ello, la diputada Constanza Schönhaut (FA) consultó por las diferencias cuando el gobierno de Gabriel Boric asumió luego del expresidente Sebastián Piñera.

    El exsecretario de Estado planteó que “yo ya mencioné que en términos de proyecciones macro hubo diferencias gigantescas; creo que nunca hemos tenido una diferencia tan grande en la proyección de la inflación, o sea, entre 4 y 12 por ciento para tomar diciembre-diciembre, o sea, es un tercio de la inflación que realmente ocurrió ese año, y no porque sobreviniera algo inesperado, porque los retiros ya habían ocurrido, el limpio universal ya había ocurrido, la inflación a marzo del 2022 estaba en 9 y tanto por ciento”.

    Agregando que “al mismo tiempo, en ese contexto, proyectaron crecimiento de 3,5 por ciento, que no fue en el IFP, debo aclararlo, sino que fue en los últimos datos que usó el gobierno del presidente Piñera. Suponer que la economía puede crecer en 3,5 cuando tiene que ajustar esa enorme inflación, tampoco, por supuesto, era realista. Ahora, pasar de ahí a una acusación constitucional, o sea, nosotros ni siquiera reclamamos mucho, nos preocupamos de que teníamos que hacer un ajuste”.

    “¿Reclamamos, propusimos acusaciones constitucionales? No, había que hacer, había que preocuparse de que las finanzas públicas se rebalancearan; esa fue la preocupación de aquel momento", comentó Marcel, expresando que “sí, pasaron muchas de estas cosas, pero, en fin, nadie se preocupó ni de calificarlo, ni de apuntar con el dedo si uno quiere resolver las cosas”.

    Más sobre:Comisión RevisoraAcusación ConstitucionalCámara de DiputadosACNicolás Grau

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