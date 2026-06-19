CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

El proyecto portuario en San Antonio, que estima una inversión de US$4.450 millones, recibió un crédito de US$50 millones por parte de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), institución que tiene como accionistas a los países de la región.

Según explicaron la CAF y la Empresa Portuaria San Antonio, el crédito es para iniciar la construcción del Puerto Exterior, “el megaproyecto de modernización de la infraestructura portuaria del principal puerto de Chile”.

Sobre el proyecto, el total de US$1.950 millones será aportado por la estatal Empresa Portuaria San Antonio para las obras preliminares, la construcción del molo de abrigo, la generación de la dársena, las áreas de respaldo y las vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental.

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En tanto, los US$2.500 millones restantes serán aportados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.

El presidente del directorio de Puerto San Antonio, Sergio Merino, destacó que “este respaldo de una entidad financiera de nivel mundial es una potente señal de confianza hacia una iniciativa que modernizará la infraestructura portuaria del principal puerto del país, impulsando además el crecimiento del comercio exterior y de la economía nacional”.

Por su parte, Julián Suárez Migliozzi, gerente de desarrollo sostenible y representante de CAF en Chile, señaló que “la firma de este crédito refleja la confianza de CAF en una iniciativa estratégica para el desarrollo de Chile y para el fortalecimiento de su capacidad logística de largo plazo”.

Una vez que el proyecto esté en marcha, con sus cuatro etapas en operación, podrá movilizar 6 millones de TEU (la capacidad de un contenedor) al año, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas anuales, y atender simultáneamente hasta ocho buques portacontenedores de 400 metros, los de mayor tamaño que hoy operan a nivel global, según explicaron desde la CAF y Empresa Portuaria San Antonio.

Proyecto que miran desde Estados Unidos y China

Respecto al proceso de licitación, este viene de ser postergado a fines de febrero. La recepción de ofertas económicas estaba prevista para el 6 de marzo, solo cinco días antes del cambio de mando. Ahora, se espera que las propuestas se reciban el 10 de julio, un proceso que inquieta a Estados Unidos.

Según informó Pulso, la inquietud de Estados Unidos se basó en el interés en el concurso por parte de dos gigantes chinas, asociadas en un mismo consorcio y que estaban precalificadas, que tenían posibilidades de ganar, como lo habría señalado el propio embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, en reuniones privadas.

Las alertas de Estados Unidos se dieron en el contexto de la crisis diplomática entre la superpotencia y la administración del expresidente Gabriel Boric. Esto por la aprobación y posterior anulación de un decreto de concesión del Ministerio de Transportes para la construcción de un cable submarino que podría unir a Chile y China.

La crisis significó que se les revocaran las visas para ingresar a territorio estadounidense al exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el exsubsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su exjefe de gabinete, Guillermo Petersen, para lo cual Washington adujo razones de seguridad regional.