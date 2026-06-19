SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición

    El líder del PDG dijo que la iniciativa tendría un costo de entre US$ 1.800 millones y US$ 2.200 millones y que conversó con los sindicatos 1 y 2 de Chuquicamata.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    Una fundición y refinería en Chuquicamata con el fin de rentabilizar los minerales críticos para Chile. Esa es la idea que tiene en mente el economista y líder del PDG, Franco Parisi, y que ya le transmitió al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Así lo reveló esta mañana el excandidato presidencial, quien se reunió con el sindicato número 1 y 2 de esa división de Codelco para avanzar en ese proyecto que, afirmó, tiene los permisos “completamente aprobados”.

    En conversación con T13 Radio, el economista dijo que la iniciativa tiene un costo de entre US$ 1.800 millones y US$ 2.200 millones, calculando una utilidad del orden de los US$ 1.000 millones a US$ 1.200 millones anuales para el país.

    Franco Parisi, líder del PDG. SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    Permitiría finalmente poder dejar en Chile la utilidad de los minerales críticos, que no es menor”, afirmó Parisi, recordando que el país exporta “el barro” no depurado del proceso productivo, en el cual están los minerales críticos, unas materias primas claves en la transición energética y con alto riesgo de escasez.

    Parisi dijo que la conversación con el ministro Quiroz, que se dio en el marco de las negociaciones del gobierno para aprobar subir la deuda fiscal, giró en torno a quién financia un proyecto de esa escala.

    “Yo graciosamente le dije, mira, yo feliz de tratar de ayudar a buscar financiamiento o por parte del gobierno o por parte de los trabajadores”, comentó.

    Sobre las dudas en torno a la ganancia real para el país de una inversión de ese tamaño para refinar dichos productos con una refinería y fundición, Parisi aseguró que “sale rentable” si el balance es cruzar el escenario más pesimista y optimista.

    Consultado específicamente si Jorge Quiroz se comprometió con algo en función de esta iniciativa, Parisi reveló que el jefe de la billetera fiscal le dijo que “vamos a ver cuál es la mejor vía de hacerlo”.

    “Yo creo que es importante escuchar a los trabajadores”, agregó el político.

    Más sobre:Franco ParisiCobreMinerales críticos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau defiende rol de Wulf en caso de niños haitianos ante críticas de Matthei y Kaiser

    Exdirector de Migraciones llama a no especular en caso de niños haitianos: “Creo que lo prudente es esperar el informe final”

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Longueira retrocede y llega a acuerdo con Alessandri para mesa de unidad en la UDI: irá como secretario general y diputado como presidente

    Ucrania reivindica que ataca Rusia con sus propias armas y denuncia “propaganda” para ocultar la “humillación”

    Ministro Barros y denuncia de Migraciones por menores haitianos: “No hay ningún antecedente serio sobre tráfico de niños”

    Lo más leído

    1.
    Solo con votos del oficialismo y tras un tenso debate, Comisión de Hacienda del Senado aprueba en general la megarreforma

    Solo con votos del oficialismo y tras un tenso debate, Comisión de Hacienda del Senado aprueba en general la megarreforma

    2.
    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    3.
    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    4.
    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    5.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    6.
    Unimarc abre un nuevo local en la Región Metropolitana y registra su tercera inauguración en el año

    Unimarc abre un nuevo local en la Región Metropolitana y registra su tercera inauguración en el año

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Escocia vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Escocia vs. Marruecos en TV y streaming

    Arrau defiende rol de Wulf en caso de niños haitianos ante críticas de Matthei y Kaiser
    Chile

    Arrau defiende rol de Wulf en caso de niños haitianos ante críticas de Matthei y Kaiser

    Exdirector de Migraciones llama a no especular en caso de niños haitianos: “Creo que lo prudente es esperar el informe final”

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición
    Negocios

    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición

    El dólar vuelve a subir en jornada marcada por aplazamiento del encuentro por la paz entre Estados Unidos e Irán

    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio
    Tendencias

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    ¿Llueve el fin de semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    En vivo: Países Bajos va por su primera victoria enfrentando a Suecia
    El Deportivo

    En vivo: Países Bajos va por su primera victoria enfrentando a Suecia

    El Racing 92 de Diego Escobar busca dar el gran golpe contra Stade Toulousain en las semifinales del Top 14 francés

    “Un desastre”: prensa internacional critica al árbitro chileno Cristián Garay por su desempeño en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado
    Cultura y entretención

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional
    Mundo

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Ucrania reivindica que ataca Rusia con sus propias armas y denuncia “propaganda” para ocultar la “humillación”

    Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego tras los ataques al Líbano

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)