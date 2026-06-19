Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición

Una fundición y refinería en Chuquicamata con el fin de rentabilizar los minerales críticos para Chile. Esa es la idea que tiene en mente el economista y líder del PDG, Franco Parisi, y que ya le transmitió al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Así lo reveló esta mañana el excandidato presidencial, quien se reunió con el sindicato número 1 y 2 de esa división de Codelco para avanzar en ese proyecto que, afirmó, tiene los permisos “ completamente aprobados ”.

En conversación con T13 Radio, el economista dijo que la iniciativa tiene un costo de entre US$ 1.800 millones y US$ 2.200 millones, calculando una utilidad del orden de los US$ 1.000 millones a US$ 1.200 millones anuales para el país.

Franco Parisi, líder del PDG. SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

“ Permitiría finalmente poder dejar en Chile la utilidad de los minerales críticos , que no es menor”, afirmó Parisi, recordando que el país exporta “el barro” no depurado del proceso productivo, en el cual están los minerales críticos, unas materias primas claves en la transición energética y con alto riesgo de escasez.

Parisi dijo que la conversación con el ministro Quiroz, que se dio en el marco de las negociaciones del gobierno para aprobar subir la deuda fiscal, giró en torno a quién financia un proyecto de esa escala.

“Yo graciosamente le dije, mira, yo feliz de tratar de ayudar a buscar financiamiento o por parte del gobierno o por parte de los trabajadores”, comentó.

Sobre las dudas en torno a la ganancia real para el país de una inversión de ese tamaño para refinar dichos productos con una refinería y fundición, Parisi aseguró que “ sale rentable ” si el balance es cruzar el escenario más pesimista y optimista.

Consultado específicamente si Jorge Quiroz se comprometió con algo en función de esta iniciativa, Parisi reveló que el jefe de la billetera fiscal le dijo que “ vamos a ver cuál es la mejor vía de hacerlo ”.

“Yo creo que es importante escuchar a los trabajadores”, agregó el político.