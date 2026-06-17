Gobierno logra el compromiso de los votos del PDG y la DC para aprobar en la Cámara proyecto que eleva la deuda fiscal

20 MAYO 2026 EL BIMINISTRO INTERIOR - SEGEGOB; CLAUDIO ALVARADO Y EL MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, DURANTE VOTACION LA RECONSTRUCCION NACIONAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. FOTO: DEDVI MISSENE

Hasta última hora el gobierno y en especial el Ministerio de Hacienda han estado negociando con los diputados del PDG y de la DC para lograr aprobar este miércoles en la sala de la Cámara el proyecto que aumenta la deuda pública en US$6.200 millones y tras lo cual su discusión se traslada al Senado.

La solicitud de mayor endeudamiento es una ley de quórum calificado o de mayoría absoluta, por lo que el gobierno en la Cámara de Diputados necesita 78 votos de los 155 diputados que conforman el hemiciclo.

Hasta anoche, el Ejecutivo tenía asegurado los votos de los 31 republicanos, 18 UDI, 13 RN, 3 Evópoli y 3 independientes del bloque. A ellos logró sumar los 8 diputados que tiene el Partido Nacional Libertario, con lo que suma 76 votos seguros de su bloque.

Por lo mismo, se intensificaron las conversaciones hasta hoy en la mañana, las que arrojaron buenos resultados: el gobierno logró abrochar los votos de la bancada del PDG, que cuenta con 14 diputados, y de la DC, con 8 parlamentarios, por lo que superará ampliamemente el quórum requerido.

Para lograrlo, el Ejecutivo se comprometió, es especial con la DC, a revisar el ajuste fiscal en el área de la salud, específicamente en lo que se refiere a los recortes que se están realizando en los hospitales.

Antes de mediodía el jefe de la bancada de la DC, Jorge Díaz, confirmó este apoyo, ya que, según dijo, el gobierno se comprometió a restituir recursos en áreas urgentes de la salud. “No podemos seguir sacrificando a la clase media y trabajadora con menos derechos sociales. Somos oposición, pero no significa negar la sal y el agua. No somos de aquellos que se oponen a todo”, aseveró.

9 JUNIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Por su parte, la diputada Zandra Parisi del PDG también ratificó que su bancada votará a favor del proyecto que autoriza el aumento de la deuda pública, aunque reconoció que “a nadie le gusta endeudarse, pero vemos que el gobierno no tiene más opciones”. En ese contexto, en todo caso, criticó la “falta de transparencia” en el destino de los recursos y emplazó al Ejecutivo a que “la ciudadanía esté realmente informada de qué va a suceder con este préstamos que está pidiendo”.

Lla parlamentaria detalló que junto a la bancada del PDG “nos reunimos y conversamos este tema anoche, hoy en la mañana lo reforzamos, y estamos en condiciones de apoyar el proyecto de endeudamiento de los US$6.200 millones”.

Juan Marcelo Valenzuela, diputado y jefe de bancada del PDG también confirmó la decisión que adoptó el partido luego de reunirse con Hacienda.

En el inicio de la sesión de este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la petición de algunas bancadas, en particular de la DC. “Queremos asegurar que en este ministerio y en conjunto con el Ministerio de Salud, estamos haciendo los esfuerzos para que el ajuste se haga en áreas donde se necesita una mejor gestión. Siempre priorizaremos la atención de los pacientes. Para ellos estarán siempre los recursos donde las personas lo necesiten”.

Finalmente la propuesta fue aprobada por 94 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención, por lo que la propuesta de Hacienda logró pasar la valla de la Cámara y ahora el debate se trasladará al Senado.