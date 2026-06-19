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    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    La estatal dijo que en esa instancia se evaluarán “de manera integral” los distintos aspectos de su gestión y desarrollo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco.

    Codelco comunicó esta mañana que “en los próximos meses” llevará adelante el proceso de definición de su Plan Estratégico, en el cual se evaluarán “de manera integral” los distintos aspectos de su gestión y desarrollo.

    En un comunicado, la cuprífera estatal dijo que esto incluye su estructura operacional y de costos, su cartera de proyectos, alternativas de financiamiento y también la eventual venta de activos.

    “Dicho proceso permitirá identificar y analizar las distintas alternativas que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad operacional y financiera de la Corporación”, precisó el productor de cobre.

    La declaración de la estatal se produce en medio de informaciones que apuntan a la venta de participaciones mineras como una forma de enfrentar la enorme deuda que arrastra y que se calcula en unos US$ 25.000 millones.

    De acuerdo a DF, la estatal estaría evaluando vender la participación que tiene en Minera El Abra o en Quebrada Blanca. Sin embargo, la estatal dijo en el comunicado que no ha analizado, discutido o adoptado decisión alguna sobre eso.

    Minera El Abra es una faena minera de cobre a rajo abierto ubicada a 75.6 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta. Su principal actividad es la producción de cátodos de cobre y es controlada Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%).

    Minera El Abra, faena donde Codelco tiene el 49% de participación. Jose Luis Stephens

    Quebrada Blanca, por su parte, es una faena de cobre ubicada en la Región de Tarapacá, a 240 kilómetros al sureste de la ciudad de Iquique. En esa mina, Teck tiene una participación indirecta del 60%, mientras que Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation tienen conjuntamente una participación indirecta del 30%.

    La estatal chilena tiene ahí una participación no financiera del 10%.

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